Ortskerngestaltung: Bau ist im Finale

Das Ärztezentrum ist fertig bezogen. „Die Therapieräume sind ausgebucht und die Bevölkerung nahm die Angebote sofort an“, zieht Bürgermeister Rainer Handlfinger Bilanz über den ersten Monat des neuen Gesundheitszentrums. Auch der umgestaltete Hauptplatz kommt bei den Bürgern gut an. Spielende Kinder, Eisgenießer und Sonnenanbeter unterstrichen dies bei der Begehung mit Medienvertretern letzte Woche.

Handlfinger berichtete dabei: „Beim Hauptplatz folgen auf der Südseite in den nächsten Wochen noch Kleinigkeiten, dann ist dieser Teil fertig.“ Danach wird der nördliche Abschnitt auf der Seite der Marienapotheke samt dem Parkplatz beim Lokal „San Marino“ gestaltet.

Rainer Handlfinger (links) und Thomas Zeilinger (rechts) gaben Ausblick auf die neuen Projekte. Foto: Burmetler

„Da für die Apotheke eine Rampe für einen barrierefreien Zugang angedacht ist, wird die Allee verbreitert. Dazu müssen leider drei Bäume entfernt werden“, informierte indes geschäftsführender Gemeinderat Thomas Zeilinger. Die gefällten Bäume werden aber sofort nachgepflanzt. Klimabedingt muss auch die große Fichte weichen. „Diese wird durch eine klimafreundliche Colorado-Tanne ersetzt, die auch unser neuer Christbaum wird“, fügte der Ober-Grafendorfer Ortschef hinzu.

Dank starker Bauwirtschaft und guter wirtschaftlichen Lage wird die Ortskerngestaltung in zwei statt drei Phasen durchgeführt. Weitere Straßenbauprojektes sind die Fernwärmeleitung und die Erneuerung der Wasserleitungen in der Siedlungsstraße. „Dadurch kommt es zur halbseitigen Sperre“, kündigt Zeilinger an. Die dortigen Blutpflaumen-Bäume bleiben. In der Eichenstraße wird der Straßenzug hergestellt, weitere Projekte folgen je nach Budgetlage.

