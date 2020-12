Zu einem schönen Weihnachtsfest gehört ebenfalls ein toll geschmückter Baum. Diesen erhält man unter anderem bei der Guts- und Forstverwaltung Fridau in Ober-Grafendorf.

Ludovico Tacoli liefert seine Bäume in ganz Österreich aus. „Es gibt keine Postleitzahl, an die wir nicht liefern“, erzählt Tacoli. In einem normalen Jahr reisen die Weihnachtsbäume aus Fridau rund um die Welt. Dazu erklärt er: „Es gibt viele Österreicher, die in der Weihnachtssaison verreisen, aber nicht auf das Brauchtum und einen Baum aus Österreich verzichten wollen. Wir schicken die Bäume inklusive Schmuck, Ständer, Aufbauanleitung und allem, was dazu gehört, in die Hotels.“

In diesem Jahr ist aber alles anders. „Der weit entfernteste Baum geht heuer nach Norddeutschland“, gibt Tacoli preis. Der Grund ist ganz einfach, denn heuer verreisen aufgrund der Corona-Situation nur wenige Österreicher.

„Deshalb rechne ich dieses Jahr mit einer höheren Nachfrage an Bäumen, als üblich. Auch deshalb, weil viele heuer nicht im großen Kreis feiern, sondern nur mit wenigen Personen“, denkt Ludovico Tacoli. Für den Forstbetrieb fallen aber im Gegenzug auch die Großkunden, wie Hotels oder Firmen aus, die normalerweise mit Bäumen aus dem Pielachtal ihre Betriebe schmücken. Den Ausfall der Adventmärkte spürt man ebenfalls etwas.

Christbäume für „VinziRast“ in Wien

Seit 17 Jahren schmücken die Tannen von Ludovico Tacoli die „VinziRast“-Einrichtungen in Wien. Eine besondere Spendenaktion ist bereits seit 10. Dezember im Gange. Im Innenhof der Einrichtung „VinziRast-mittendrin“ in der Währinger Straße im 9. Bezirk können Christbäume aus dem Pielachtal erworben werden. Die Hälfte des Erlöses fließt in die Erhaltung der „VinziRast“-Einrichtungen und kommt so obdachlosen Menschen, den Gästen der „VinziRast“-Notschlafstellen sowie den Bewohnern der „VinziRast“-Wohnprojekte direkt zugute. Außerdem werden pro zugestelltem Baum, der über die Plattform www.christbaumzustellung.at bestellt wird, von Tacoli drei Euro an die „VinziRast“ gespendet.

„VinziRast“-Obfrau Veronika Kerres meint zur heurigen Spendenaktion: „Da wir in diesem schwierigen Jahr sehr eingeschränkt sind, aber trotzdem auf Hilfe angewiesen sind, ist der Benefiz-Stand eine schöne Aktion und ich bin allen Beteiligten, allen voran Ludovico Tacoli, sehr dankbar.“