Pielachtaler Lehrlingsmesse: „Mach dir ein Bild deiner Zukunft“

Unter dem Motto „mach dir ein Bild deiner Zukunft“ lädt das Regionalbüro Pielachtal zur Lehrlingsmesse. Denn es sei sowohl für Schülerinnen und Schüler schwierig, die richtige Lehrstelle zu finden, als auch für Betriebe, Lehrlinge zugewinnen. So soll bei der Messe am Montag, 2. Oktober 2023, von 9 bis 14 Uhr den Lehrbetrieben die Möglichkeit geboten werden, ihr Lehrberufsangebot vorzustellen und den Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt zu geben. Stattfinden wird die Messe in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf

„Der Fachkräftemangel ist auch im Pielachtal spürbar. Ich freue mich, dass die Pielachtaler Lehrlingsmesse nach dem großen Erfolg im letzten Jahr dieses Mal in Ober-Grafendorf in die zweite Runde geht und so sowohl Lehrstellen als auch Betriebe im Tal sichtbarer macht“, so Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal und Bürgermeister der Gemeinde Rabenstein . Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen und Polytechnischen Schulen aus der Region werden wieder gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Messe besuchen. Der Eintritt ist frei.

Für Fragen und Anmeldungen für Ausstellende steht Organisatorin Nadine Macheleidt-Pfeifer vom Regionalbüro Pielachtal zur Verfügung: regionalbuero@pielachtal.at oder +43 (0) 2722 7309 25

