Eine Premiere steht am Weißen Sonntag für Pfarrer Emeka Emeakaroha und die Pfarrgemeinde Ober-Grafendorf am Programm. Ab 9 Uhr wird die Heilige Messe live aus der Pfarrkirche österreichweit auf ServusTV übertragen. „Der Weihbischof hat mich angerufen und mich gebeten, ob ich für ServusTV einen Gottesdienst übernehmen könnte und ich habe zugesagt. Am Tag darauf hat mich schon der Sender angerufen, um einen 50-minütigen Gottesdienst zu planen“, erzählt Emeka Emeakaroha.

Musikalisch umrahmt wird die Live-Übertragung von Organistin Maria Gansberger und Kapellmeister Clemens Stiefsohn. Um zu vermeiden, dass die durch Corona beschränkte Personenanzahl im Altarbereich überschritten wird, werden die Fürbitten von Personen der Katholischen Jungschar, der Katholischen Jugend und von Ministranten am Samstagabend aufgezeichnet und tags darauf eingespielt. Ebenfalls am Samstag finden die technische Besprechung und der Ablauf statt.

„Ich möchte mit der Live-Messe viele Gläubige erreichen, die durch die Maßnahmen nicht kommen können, ich schließe sie auch in das Gebet am Sonntag ein. Ich freue mich, diesen notwendigen Dienst in dieser schwierigen Zeit leisten zu können und wäre stolz, wenn möglichst viele TV-Zuschauer mitfeiern und mitbeten würden“, so Emeka Emeakaroha, der hofft, dass alles gut über die Bühne gehen wird: „Ich bin gespannt, wie alles ablaufen wird."

Die Idee zur Übertragung der Gottesdienste für ServusTV hatte Günther Polder aus St.Veit an der Gölsen. „Da ich für ServusTV viele nationale und internationale Live-Veranstaltungen übertrage, die derzeit nicht stattfinden und abgesagt sind, wollte ich etwas Sinnvolles machen und bin mit der Idee zum Sender gegangen“, erzählt Günther Polder von der Firma Euro-TV.

„Ich möchte aufgrund der derzeitigen Situation die Gottesdienste ins Wohnzimmer bringen“, so Polder weiter. Für eine Übertragung für die im Normalfall 30 Leute nötig wären, sind derzeit acht Mitarbeiter zuständig.

Um weite Fahrten zu vermeiden, wählt Günther Polder Übertragungsorte in Niederösterreichs Zentralraum. Technische Infrastruktur und die Größe der Übertragungsplätze spielen bei der Auswahl eine Rolle, aber auch "die sympathische Präsentation des Pfarrers".

Erster Übertragungsort war Rohrbach an der Gölsen. Aufgrund von guten Einschaltquoten hat sich ServusTV entschlossen, die Gottesdienste weiterhin im Programm zu senden.

Die Messe am 19. April aus Ober-Grafendorf wird nicht die letzte sein, die aus dem Pielachtal übertragen wird: Eine Woche später, am 26. April wird die Heilige Messe aus Rabenstein live auf ServusTV österreichweit zu sehen sein.