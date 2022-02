Programm für 2022 wurde fixiert

Seit 1982 setzt sich die Exekutive weltweit für „Special Olympics“ ein. Dieses Spendenprojekt nennt sich „Law Enforcement Torch Run“ (LETR). Rund 150.000 Polizisten weltweit gehören dieser Bewegung mittlerweile an.

Im Bezirk St. Pölten-Land ist der Ober-Grafendorfer Polizist Gerhard Lusskandl Obmann. „Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die Special- Olympics-Bewegung zu stärken“, sagt dieser und weist auf die kommenden Veranstaltungen hin. So soll es am 10. Juni wieder das Truck-Pulling am Ober-Grafendorfer Sportplatz geben; gleich am Folgetag eine Zwei- und Drei-Rad-Charity beim Country-Club.

Von 23. bis 24. Juni werden die Sportler mit besonderen Bedürfnissen beim Fackellauf (Torch Run) bei den Special Olympics Nationalen Sommerspielen dabei sein. Die Entzündung des olympischen Feuers findet am 24. Juni auf dem Messegelände in Oberwart statt. Am 4. November ist noch ein Benefizkonzert in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf geplant. „Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent den Athleten zugute“, betont Lusskandl. Siehe auch: www.letr-polizei-austria.com

