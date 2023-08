Programm für die „Pulseins Familienmesse“ steht

Am 9. und 10. September 2023 öffnen sich erstmals die Tore der „Pluseins Familienmesse“ in Ober-Grafendorf. Unter diesem Namen versammeln sich Aussteller und Vortragende aus dem Mostviertel zu familienrelevanten Themen in der Pielachtalhalle. Besucher jeder Altersklasse sind eingeladen, Produzenten und Dienstleister aus der Region kennen zu lernen. Themen der Familienmesse sind Anliegen und Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und das Leben als Familie zu besprechen, Neues auszuprobieren und sich vom hohen Potential und der Qualität regionaler Anbieter überzeugen zu lassen.

Auch Kinder kommen bei der „Pluseins Familienmesse“ nicht zu kurz. Neben Angeboten einzelner Stände laden Polizei und Rotes Kreuz die Jüngsten ein, sich aktiv mit dem Thema “Einsatzorganisationen” auseinanderzusetzen. Souvenirs von der Familienmesse lassen sich nicht nur von den Ausstellern, sondern auch am Bücher- und Spieleflohmarkt der Bücherei “Lesewelt” ergattern.

Zusätzlich zu den vielfältigen Messeständen werden Vorträge und Workshops angeboten, damit sich die Besucher ganz praxisnah über konkrete Themen informieren oder Neues kennenlernen können. So präsentieren insgesamt zirka 50 Aussteller, Vortragende und Workshop-Leiter das breit gefächerte Angebot für Familien in der Region.

Zur Ausstellerauswahl sagt Julia Püringer, eine vder drei Organisatorinnen: „Für uns sind alle Aussteller gleich bedeutend. Auf unserer Homepage janani.at gibt es einen Überblick.“ Zu den Ausstellenden zählen der Edelsteinpark Pielachtal, der auch als Hauptsponsor die Messe ermöglicht hat, oder auch die Marienapotheke Ober-Grafendorf.

Die Familienmesse beginnt am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Parallel finden im Wifki die Kinder- und Familientage statt.

Vorträge und Workshops

Samstag:

14.30 Uhr: Heutee melke ich mir meine Jause (Workshop für Kinder)

15.10 Uhr: Was bedeutet mentale Gesundheit (Vortrag)

15.50 Uhr: Einsatz von Hypnose in der Geburtsvorbereitung (Vortrag)

16.30 Uhr: Beckenbodentraining (Workshop/Bewegung)



Sonntag:

9.30 Uhr: Pilates und body’n brain (Workshop/Bewegung)

10.10 Uhr: Halten und gehalten werden im Wochenbett (Vortrag)

10.50 Uhr: Achtsames Babyhandling bei der Pflege, Ernährung und Berührung (Workshop)

11.30 Uhr: Das Baby tragen - Was ist wichtig und welche Varianten gibt es (Vortrag)

12.10 Uhr: Wutregulationstechniken für gestresste Eltern (Vortrag)