Seit Februar wird am Gesundheitszentrum und den Wohnungen in der Hauptstraße in Ober-Grafendorf gebaut. Aber die Coronakrise hat auch beim Großprojekt in Ober-Grafendorf zu Verzögerungen geführt. Die Verantwortlichen sind jedoch zuversichtlich, dass man die verlorene Zeit aufholen wird.

„Insgesamt sind wir fast zwei Monate in Verzug. Eigentlich hätten die Bauarbeiten bereits im Jänner beginnen sollen, aber die Vorarbeiten für die Anschlüsse wie Wasser und Strom brachten einen Monat Verzug. Zusätzlich hat uns die Coronazeit auch noch mal fast einen Monat gekostet“, berichtet Rudolf Schöbinger, Obmann der Siedlungsgenossenschaft Pielachtal.

Baubetrieb wurde wieder aufgenommen

Denn mit Verkündung der Corona-Maßnahmen der Regierung kam es im März auch im Herzen von Ober-Grafendorf zum Baustopp. „Langsam hat die Firma Trepka den Baubetrieb wieder aufgenommen und ist derzeit mit dem Betonieren des Bodens beschäftigt und in den nächsten ein bis zwei Monaten sollen die vorgefertigten Kellerwände stehen“, schildert Schöbinger. Der Obmann weiter im Gespräch: „Auch unser Architekt Thomas Tauber aus Krems ist guter Hoffnung, die verlorene Zeit wieder einholen zu können. Schließlich soll bis Ende des Jahres der Rohbau des Gebäudes stehen.“

Burmetler Ende 2020 sollen die Wohnungen in der Buchenstraße fertiggestellt werden und bezugsfähig sein.

Ein anderes Wohnprojekt der Siedlungsgenossenschaft Pielachtal soll trotz Coronazeit, Ende des Jahres seiner Bestimmung übergeben werden. „Die 24 Wohneinheiten in der Buchenstraße sollen bis Jahresende fertiggestellt sein und den Bewohnern übergeben werden“, erzählt Rudolf Schöbinger. Derzeit befindet sich das Wohnprojekt noch im Rohbau, aber diese Woche wird der Deckenabschluss betoniert. „Die Wohnungen mit Garten sind bereits vergeben“, teilt der Obmann der Siedlungsgenossenschaft Pielachtal abschließend mit.