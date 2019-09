Landjugend

Vizebürgermeisterin Brigitte Thallauer und Landjugendlandesbeirat Gerald Rohrer übergaben am Freitag im Gemeindeamt St. Margarethen die Aufgabe an die Landjugend. Noch am selben Abend begannen die ersten Baggerarbeiten. Unter dem Motto „Nachhaltig verwurzelt – der St. Margarethner Naturstammtisch“ wurde der Platz rund um den Hochwasserbehälter am Handlkreuz gestaltet.