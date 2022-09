Bei Oldtimer-Traktor-WM in 24 Stunden Bronze ergattert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Peter Ramler, Benjamin Reiss, Christoph und Martin Rußwurm haben es geschafft: Sie steuerten ihren IHC 574-Traktor, Baujahr 1973, bei der 18. Oldtimer-WM im Hanfdorf Reingers im nördlichsten Waldviertel am vergangenen Wochenende auf den tollen dritten Platz.

Dabei hatte das Wochenende für das Team gar nicht so gut begonnen. Der Grund: Im Qualifying überschritt das Quartett nämlich das Tempo-Limit und wurde in der Startaufstellung deswegen auf den 67. Platz – insgesamt waren 90 Teams am Start – zurückgereiht.

Was dann in den folgenden 24 Stunden folgte, war eine Aufholjagd wie aus dem Bilderbuch. Traktor um Traktor wurde überholt. Und am Ende schaffte das Transporte Reiss Racing-Team mit 109 absolvierten Runden á 7,13 Kilometer noch den so heiß ersehnten Sprung auf das Stockerl der Gesamtwertung.

„Ein Riesenerfolg für uns“, jubelt Sprecher Martin Rußwurm über den Erfolg. Er gibt aber dann zu: „Die beiden Top-Teams waren aber letztendlich doch nicht zu biegen.“ Kurioses Detail am Rande: Den neuen Weltmeister und den Zweiten trennte nach 24 Stunden gerade einmal eine (!) Sekunde. Die beiden fuhren nach 110 Runden praktisch gemeinsam über die Ziellinie!

