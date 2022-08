Mit dem Traktor 24 Stunden im Kreis: Quartett auf der Jagd nach Gold

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Wer an ein 24-Stunden Motorsportspektakel denkt, dem fällt vermutlich als erstes der Langstreckenklassiker im französischen Le Mans ein. Doch für vier junge Motorsportler aus dem Pielachtal ist Frankreich so überhaupt nicht das große Ziel ihrer PS-Träume.

Sie haben in den letzten Jahren viel mehr das Hanfdorf Reingers im nördlichsten Waldviertel im Visier. Dort steigt nämlich die Langstrecken-WM für Oldtimer-Traktoren. Heuer bereits zum 18. Mal.

Und der ehemalige Ralleycross-Staatsmeister Peter Ramler, Benjamin Reiss, Christoph und Martin Rußwurm vom Transporte Reiss Racing-Team werden vom 26. bis 28. August bereits zum fünften Mal am Start stehen, um sich in ihrer Klasse den Titel zu sichern.

„Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, die bei dieser Veranstaltung herrscht.“

Bis dahin wird noch fleißig am Renngerät – erlaubt sind nur Traktoren bis zum Baujahr 1975 – gebastelt und geschraubt. Und natürlich fleißig trainiert. Denn 24 Stunden im Kreis und vor allem im Staub bei einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h zu fahren und gegen die Konkurrenz zu kämpfen ist eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine.

Im letzten Jahr holten Ramler & Co Platz drei in ihrer Klasse, wurden im Gesamtklassement Siebenter. „Das wollen wir heuer unbedingt toppen“, so Martin Rußwurm, der mit seinen Kollegen schon auf das Rennwochenende hin fiebert: „Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, die bei dieser Veranstaltung herrscht. Bis zu 10.000 Zuschauer sorgen für sensationelle Stimmung. Und die Tatsache, dass fast 100 Traktoren in verschiedenen Leistungs-und Geschwindigkeitsklassen gleichzeitig auf der Strecke sind, macht das Rennen wirklich ganz besonders. Da gibt’s Runde für Runde spektakulärste Überholmanöver.“

Übrigens: Wer dem Quartett live vor Ort die Daumen drücken möchte – es gibt eine organisierte Fanfahrt. Anmeldungen bei Humpelstetter Reisen unter 02725/20047.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.