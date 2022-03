Tamara & Pawel helfen Ukrainern: „Was wir hier tun, ist zu wenig“

Die Ukrainerin Tamara und ihr polnischer Mann Pawel sind Tag und Nacht aktiv. Mit Unterstützung der Gemeinde Ober-Grafendorf und vielen Menschen und Unternehmen aus dem Umland brachten sie als eine der ersten Initiativen schnelle, unbürokratische Hilfe in die vom Krieg traumatisierte Ukraine.

„Wir haben uns 2013 bei den Protesten gegen den kurze Zeit später gestürzten prorussischen Präsidenten Janukowitsch am Majdan Platz in Kiew kennengelernt. Ich habe dort mehrere Tage geschlafen und, das musst du dir vorstellen, Pawel ist aus Polen gekommen, um bei dieser Revolution dabei zu sein“, erzählt Tamara. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die 31-jährige Ukrainerin und ihre Augen leuchten.

Im Grunde sind wir seit acht Jahren mit zunehmenden Eskalationen im Krieg mit Russland. Nein, nicht mit Russland, mit Putin.“ Tamara

Seit vier Jahren lebt sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Ober-Grafendorf. Die beiden haben sich hier ein Leben aufgebaut. Sie drückt die inzwischen dritte Zigarette aus und zündet sich gleich wieder eine an. Es ist eisig kalt, Schneeflocken fallen. Wir frösteln.

Seit Stunden beklebt Tamara mit vier jungen Männern und Frauen riesige Stapel mit Hilfsgütern. Im Hintergrund läuft Musik, eine kleine Motivation. Sie ordnen die Lieferungen und schreiben auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch die wichtigsten Informationen auf Zettel. Die Kartons werden palettiert. Danach werden die Paletten gestapelt und fixiert.

Wie das geht, weiß Ludovico Tacoli. Er hat die Rundholzhalle des Gutshofs Fridau zur Verfügung gestellt. Hier ist viel Raum und es gibt Gabelstapler, Helfer, Werkzeug und Paletten. „Ihr müsst das Plastik verstärken“, deutet Tacoli auf eine Ladung mit Medikamenten. Die freiwilligen Helfer arbeiten bis tief in die Nacht hinein. Morgens sind viele wieder da – trotz tiefer Temperaturen.

„Heimat hilft Heimat“, so wird die Ukrainehilfe inzwischen genannt. Die Notwendigkeit, organisiert zu agieren, ist mit jedem Tag gewachsen. Logistik und Vorgehen koordiniert Pawel, Tamaras Mann. Ein stiller, bescheidener Typ mit einem Lachen im Gesicht. Neben seinem Job bei der Baufirma Max Frank, die die Aktivitäten unterstützt, hat er inzwischen einen weiteren Fulltimejob. Aber er wirkt kein bisschen müde, ist ständig am Checken.

Es sind vor allem Medikamente, Wasser, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Feuerzeuge, Powerbanks, Decken oder Matratzen, die gebraucht werden. Die Güter kommen nach Krakau und nach einer Umladung und Organisation der Dokumente für den Grenzübertritt in die Ukraine. Ständig ändern sich die Pläne. Immer mehr Unterstützer und Güter aus der Umgebung kommen an.

Ein kurzfristig angekündigter Lkw mit Babynahrung aus Ybbs, große Mengen von der polnischen Kirche in Wien, private Lieferungen. Ein Kombi fährt vor, beim Öffnen der Türen fallen Trockenmilch und Windeln aus dem überfüllten Wagen. Tamara läuft hin, um zu helfen. Ständig springt sie auf, weil ein Fahrzeug kommt, jemand etwas fragen will, das Handy läutet, sie auf WhatsApp antworten muss oder weil ihre Kinder, die bei der besten Freundin sind, anrufen. Diese Freundin ist Russin.

Kämpfen ums Überleben

Am 24. Februar hat sich Tamara und Pawels Welt dramatisch verändert. Sie sagt: „Eigentlich schon früher.“ Geweint habe sie aus Angst vor einem Krieg schon Wochen vor dem eigentlichen Ausbruch, „aber im Grunde sind wir seit acht Jahren, seit 2014, mit zunehmenden Eskalationen im Krieg mit Russland. Nein, nicht mit Russland, mit Putin“.

Man spürt die Emotion, die die junge, charismatische Frau treibt. Es ist eine Energie, die von ihr ausgeht, die ich so noch nie gespürt habe. Ich komme aus einer Generation, die nur Frieden kennt. Diese Menschen strahlen eine heftige emotionale Mischung aus: Verzweifelte Wut, enormen Kampfgeist und sie bewegen sich auf einer gefühlsmäßigen Achterbahnfahrt. Man spürt, es geht ums Überleben.

Die Idee, eigeninitiativ Hilfe in die Ukraine zu bringen, entstand bei den Demonstrationen in Wien. „Die erste Demo war ein Chaos. Wir waren alle verzweifelt, lagen uns in den Armen, weinten. Noch am selben Tag gab es eine weitere und auf einmal waren wir organisiert. Alle hatten Plakate und eine Parole: Russland muss aus dem SWIFT-System ausgeschlossen werden. Da gelang uns sofort ein erster Erfolg“, erinnert sich Tamara. Die Entwicklung ist der ihres eigenen Projektes ähnlich.

Doch demonstrieren war Tamara und Pawel schnell zu wenig und das Paar startete einen Aufruf auf Facebook für Hilfe für die flüchtenden Menschen, die an der Grenze ohne Essen, Trinken und Decken in der Kälte auf der ukrainischen Seite feststeckten. Kurz darauf ergab sich ein Kontakt zu Bürgermeister Rainer Handlfinger, der sofort aktiv wurde.

Rainer Handlfinger und Ludovico Tacoli unterstützten bei den Hilfstransporten Richtung Kriegsgebiet. Foto: Gemeinde Ober-Grafendorf

„In schwierigen Zeiten so viel Unterstützung von Menschen für Menschen zu sehen, habe ich so noch nie erlebt. Mir ist das Herz aufgegangen“, sagt Handlfinger. Die Hilfe kam schnell und in großen Mengen. „Wir waren überfordert“, lacht Tamara.

Fünf bis zum Dach angefüllte private Kombis mit Anhängern fuhren Richtung Polen. Dort wurde ein erster Lkw beladen. „Wir haben ihn Magellan genannt, alle Lkw haben Namen“, lacht Tamara und bläst Rauch aus, „er hatte bis zu seinem Bestimmungsort einen ähnlich schweren Weg hinter sich wie der Entdecker“.

Glück im Unglück

Über eine Freundin erhielt Tamara einen wertvollen Kontakt zur Organisation Plast in der Ukraine. Führend tätig in dem pfadfinderähnlichen Verein ist Oksana. „Oksana ist unser Glück“, sagt Tamara.

Die Ukrainerin hatte einen Plan für die Umladung in Krakau, die Grenzüberquerung und für die Verteilung der Güter in der Umgebung von Lemberg und bis in die Zentralukraine; und sie hat Kontakte zur Regierung und damit Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Gefahren im Land. Die beiden schreiben und telefonieren ständig. Sie lachen auch viel, trotz der traumatischen Situation, oder gerade deswegen.

Mit ihrer Hilfe schafft es auch der Sattelzug „St. Nicholas“ in die Ukraine. Inzwischen wurden zwei weitere Lkw und insgesamt 45 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine überstellt. Handlfinger erzählt, dass nun weitere Gemeinden Niederösterreichs Güter liefern und wie Herzogenburg über dieselbe Route mit Unterstützung von Pawel und Tamara in die Ukraine fahren.

„Schöner Mann“ heißt ein weiterer Lkw. Der Name ist den Fahrern gewidmet. „Es sind Ukrainer, die die Lkw in Krakau übernehmen. Diese Männer entscheiden sich, mit den Gütern zurückzufahren in unsere Heimat“, Tamaras Stimme bricht. Sie beginnt zu weinen, fängt sich, nimmt eine Zigarette aus der Packung. „Es ist ein One-Way-Ticket“, erklärt Tamara.

Die Männer bleiben in der Ukraine, denn sie können nicht zurück nach Polen und entscheiden sich damit für die Rückkehr in einen zunehmend brutaler werdenden Krieg. „Was wir hier machen, ist zu wenig“, Tamara spricht mehr zu sich selbst, „es ist sehr klein gegen das, was mein Volk gerade in der Ukraine leistet“. Sie dreht sich zur Seite und weint wieder. Mir fehlen die Worte.

Kurz darauf bin ich am Weg nach Polen. Zurück komme ich mit der 28-jährigen Mascha und ihrem zweijährigen Sohn Luca. Der Vater ist im Krieg geblieben. Mehr zu deren Schicksal in der nächsten Woche.

