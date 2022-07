Rubner baute im Lübecker Hafen

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Lübecker Hafen zählt zu Europas wichtigsten Anlaufstellen für die kommerzielle Schifffahrt. Er ist der am weitesten südwestlich gelegene Hafenumschlagplatz an der Ostsee und nimmt auf den Transportkorridoren zwischen Süd-, West- und Zentraleuropa und dem Wirtschaftsraum Ostsee die zentrale Drehscheibenfunktion ein.

Lübecks Stärke besteht hierbei im Roll-on/Roll-off-Verkehr (RoRo), also der schnell durchlaufenden Fracht, die per Lkw oder Reederei-Einheit von und an Bord rollt. Als größtes Umschlag- und Verteilzentrum für die schwedische und finnische Papierindustrie in Europa kommt Lübeck eine große Bedeutung zu.

Das stetig gestiegene Warenaufkommen und der damit einhergehende Bedarf an zusätzlichen Lager- und Umschlagsflächen hat die Betreibergesellschaft des Skandinavienkais dazu veranlasst, die Errichtung einer zusätzlichen Logistikhalle mit mehr als 12.000 m² Dach-Grundfläche (121 x 101 m) zu beauftragen.

Rubner Holzbau zeichnete für die Statik des Holzbaus, Werksplanung, Produktion, Transport und Montage verantwortlich. Die Halle wurde von Anfang an so projektiert, dass sie in Zukunft bei Bedarf auf eine Fläche von 15.000 Quadratmeter erweitert werden kann, ohne während der Bauarbeiten den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

„Für solche Anforderungen erweist sich die Holzbauweise einmal mehr als die ideale Lösung, weil die Konstruktion an den Schnittstellen entsprechende Flexibilität aufweist und weiterführende Anschlüsse zulässt“, heißt es seitens der Firma Rubner.

