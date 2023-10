Rudolf Lurger: „Nehme viele gute Erinnerungen mit“

Für den Polizeidienst interessierte sich Rudolf Lurger schon als kleiner Bub. Fasziniert haben ihn damals die Motorradfahrer, die wie kleine „weiße Mäuse“ aussahen. Mit 15 Jahren entschied er sich für die Lehre bei der Polizei, 1978 trat er der Polizeischule bei. Es folgten Dienstjahre im zweiten und 15. Bezirk in Wien und fünf Jahre in Herzogenburg. 2009 trat Rudolf Lurger seinen Dienst in Ober-Grafendorf an. Zuerst als Sachbearbeiter, ab Juni 2017 als Polizeiinspektionskommandant.

„Ich nehme viele gute Erinnerungen mit“, erzählt Rudolf Lurger, der seit 1. September den wohlverdienten Ruhestand genießt. Der Wilhelmsburger war sehr gerne Polizist und blickt auf eine sehr schöne und interessante Zeit zurück. In seinem Ruhestand wird Rudolf Lurger dem Mountainbiken nachgehen, mit seinem Hund Spaziergänge unternehmen und sich um seinen Enkelsohn kümmern. Den Naturfreunden Wilhelmsburg wird er auch weiterhin als Vorsitzender die Treue halten.