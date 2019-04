In ihrem schönsten Denim-Look wollten Junggebliebene am kommenden Samstag in der neuen Styx-Remise beim Ober-Grafendorfer Bahnhof die Nacht zum Tag machen. Das Lieblings-Jeans-Outfit muss nun aber doch noch etwas länger im Schrank bleiben: Der Seniorenfloor wurde, aufgrund einer fehlenden Genehmigung für die Veranstaltungshalle, abgesagt. Gefeiert wird nun am Samstag, 4. Mai, in der Pielachtalhalle statt in der Remise.

