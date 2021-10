Spendenaufruf: Räder sollen Freude bereiten

Bis 4. November sammelt Emeka Emeakaroha alte Fahrräder und Schultaschen. „Die Räder sollen in meiner Heimat den Bewohnern eine Erleichterung und umweltfreundliche Mobilität bieten“, erzählt Emeka.

Die Spenden können bei Firma Handlfinger am Bahnhofplatz 5 in Ober-Grafendorf abgegeben werden. Die Taschen sollen in dem Container verstaut werden, die Drahtesel im Hof. Der zehnjährige Noah Bitter war der erste Spender. „Ich habe ein neues Fahrrad bekommen. Mit meinem bisherigen Fahrrad möchte ich den Kindern in Afrika eine Freude bereiten und hoffe, dass sie viel Spaß haben“, schildert Noah.

Die erste Spendenfuhre wird im Jänner gemeinsam mit Spitalsgeräten den Weg in Emekas Heimat finden.