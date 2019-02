Stefan Jürgens flimmert als Major Carl Ribarski bei SOKO Donau über die Wohnzimmer-Schirme. Was viele nicht wissen: Eigentlich wollte der Krimi-Star immer Musiker werden und hat auch in diesem Bereich schon viel erreicht. Bevor er in Ober-Grafendorf sein neues Album präsentiert, traf ihn die NÖN zum Interview.

NÖN: Man kennt Sie vor allem als Ermittler bei SOKO Donau. Neben der Arbeit als Schauspieler finden Sie noch Zeit, Musik zu machen?

Stefan Jügens: Die Musik kam eigentlich vor dem Schauspiel. Sie war das, was ich eigentlich immer machen wollte. Ich hatte es nur schwerer, mir in diesem Bereich etwas aufzubauen. Also stand der Musiker in mir dann oft im Hintergrund.

Mittlerweile tritt er oft in den Vordergrund. Sie präsentieren mit „was zählt“ schon Ihr fünftes Album. . .

Ja, ich bin beides. Und das ist ein unglaublich geiles Geschenk. Ich nehme mir immer ein halbes Jahr für Schauspiel, ein halbes Jahr für Musik. Außerdem versuche ich jeden Abend, Zeit für mich selbst zu finden. Ich bin ein genusssüchtiger Mensch.

Und was zählt nun für Sie?

Das weiß jeder für sich ganz allein. Das neue Album bezieht sich ganz stark auf mich persönlich. Ich will keine Botschaft senden. Es geht um Dinge, die mir wichtig sind – Gefühle, Menschen, Liebe.

Die Songs schreiben Sie also alle selbst?

Ja, die Idee zum Titelsong entstand sogar ganz in der Nähe des Pielachtals, in der Kartause Gaming. Dort hatten wir einen SOKO-Dreh, in der Nacht habe ich den Song geschrieben.

Wie geht‘s nach der Tour weiter?

Im April starten die Dreharbeiten für SOKO Wien und Leipzig.