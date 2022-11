Stix zu neuer Lösung bei Bahnhof: „Es gibt genügend Parkplätze“

Kritik an der Parkplatz-Situation am Bahnhof wurde in der Facebook-Gruppe „Was ist los im Pielachtal“ laut: Es gebe in Ober-Grafendorf zu wenig Parkplätze für Bahnfahrerinnen und –fahrer, die NÖN berichtete:

Ringen um Parkflächen Ärger wegen Park-Situation am Ober-Grafendorfer Bahnhof

Die Unzufriedenheit bestätigte auch eine aktuelle Umfrage der Niederösterreich Bahnen unter Pendlerinnen und Pendlern. Das Gelände gehört seit November 2013 dem Unternehmer Wolfgang Stix. Er kaufte es den Niederösterreichischen Bahnen damals ab, um Parkplätze für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Jetzt setzten sich Stix, Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) und Dienststellenleiter Anton Hackner (Niederösterreich Bahnen) zusammen, um an einer Lösung zu arbeiten.

„Es sind genügend Parkplätze vorhanden“, erklärte Stix.Auf seinem Parkplatz hinter dem Bahnhofsbräu-Gastgarten gibt es insgesamt 27 Stellplätze. Laut Hackner wurden sie aufgrund des Parkverbots-Schilds und der Drohung, dass abgeschleppt werde, jedoch kaum genutzt.

Künftig sollen neue Schilder und Markierungen klarer kommunizieren, dass Bahnkundinnen und -kunden dort straffrei parken können. Sie werden in Kürze von den Niederösterreich Bahnen angebracht. Bei größerer Nachfrage gebe es zudem die Option, die Park-and-Ride-Anlage auf der Fläche zwischen Würstelstand und Bahnhofsbräu zu erweitern. Die Parkplätze des Bahnhofsbräus bleiben Gästen der Brauerei vorbehalten.

Eine schnelle Lösung

