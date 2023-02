Streetwork Pielachtal gibt Raum zum Rappen

Streetwork Pielachtal hat im Jugendraum in Ober-Grafendorf ein kleines Tonstudio eingerichtet. In erster Linie geht es dabei um die Musikrichtung Hiphop. „Ich denke, Hiphop ist eine gute Form, um seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Und es ist ziemlich niedrigschwellig“, beschreibt Teammitglied Malte Höfeld. Man brauche zum Beispiel keine Band dafür, sondern könne alleine Musik machen.

Der Sozialarbeiter produziert in seiner Freizeit selbst Hiphop und wollte seine Leidenschaft schon immer in die Jugendarbeit einbringen. Einen fixen Ablauf für das Projekt gibt es nicht. Stattdessen will er die Jugendlichen auf ihrem jeweiligen Wissensstand abholen, ihnen das Schreiben und die Beats näherbringen. „Das ist ein längeres Unterfangen. Bis so ein Track am Ende steht, dauert es bestimmt ein paar Wochen“, erklärt er.

Zweifel, dass sich Begeisterte finden, hat der Sozialarbeiter jedenfalls nicht: „Hiphop ist die größte Jugendkultur. Das bleibt auch in Ober-Grafendorf nicht außen vor.“ Ansonsten hätten auch Jugendliche aus Traisen schon Interesse angemeldet.

Das Tonstudio kann ab 16. Februar immer donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr genutzt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Jugendliche zwischen zwölf und 23 Jahren.

Rappen im Pielachtal

