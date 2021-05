Ein Sturm fegte am Sonntag übers Land. Das Pielachtal blieb weitgehend von Schäden verschont. In Ober-Grafendorf warfen jedoch heftige Windböen am Hauptplatz und in der Adolf-Wimmer-Straße Baustellenzäune um.

Die Feuerwehr Ober-Grafendorf entfernte die darauf befestigten Absturzsicherungen sowie Transparente und stellte die Baustellenzäune wieder auf. Es wurde niemand verletzt.