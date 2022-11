Styx heimst Preis für Neukreation ein

Werbung

Für seine neueste Kosmetik-Entwicklung bekam das Pielachtaler Unternehmen von Wolfgang Stix die Auszeichnung „Bestes Bio 2023“. „Dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, wurde durch diese Auszeichnung auch heuer wieder bestätigt. Die Jahre zuvor konnten wir mit Hanf- und Mohn-Produkten überzeugen, heuer war es die Wildrose, die es den Lesern angetan hat“, so Wolfgang Stix.

Die Körpercreme wird aus Bio-Wildrosen mit Bio-Damascena-Rosenöl hergestellt. Ein weiteres Produkt erhielt ebenfalls eine Anerkennung für seine ökologische Nachhaltigkeit. „Es freut mich, dass auch einer unserer langjährigen Topseller, der Kartoffel-Handbalsam, den strengen Bewertungsrichtlinien standgehalten hat“, erklärte Stix. Der Balsam wurde als „Bestes Öko 2023“ ausgezeichnet.

Bei den „Beauty Forum Stars Award 2022“ in Frankfurt wurde die Styx Naturcosmetic zudem für ihre kompostierbare Folienverpackung in der Kategorie „Nachhaltige Verpackung“ geehrt. Das Unternehmen selbst erreichte in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ den zweiten Platz.

