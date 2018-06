Die Volksschule Ober-Grafendorf plant die Anschaffung von Tablets und programmierbaren Roboter-Bienen zur Nutzung im Rahmen des Unterrichts. Eine Zusage für das Projekt gibt es bereits. An der Finanzierung dieser digitalen Medien wird noch gearbeitet. „Es passiert auf dem Gebiet der digitalen Bildung im Moment sehr viel, dennoch stecken wir noch in den Kinderschuhen.

Die Entwicklung ist in vollem Gange“, erklärt Direktorin Anna Fuchs, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Aufgabe der Schule sei es, die Kinder in dieser Richtung anzuleiten: „Viele Kinder nutzen Tablet und Co ohnehin schon in ihrer Freizeit. Wir wollen den Kindern - und ein wenig auch den Eltern - den didaktisch und pädagogisch sinnvollen Umgang mit digitalen Medien näherbringen, in spielerischer Form das Programmieren üben, die Kinder zum vernetzten Denken anleiten und zu kritischer Kompetenz erziehen.“

Dafür benötige man auch geschulte Pädagogen. Oftmals würden die Meinungen zu digitaler Bildung in der Volksschule auseinander gehen, meint Fuchs. Es werde befürchtet, dass sie Kinder durch die Tablets auch in der Schule nur noch über dem Display hängen. Dem widerspricht die Direktorin vehement. „Ein Teil der Digitalisierung wird, neben all den bewährten Dingen, in den Unterricht einfließen. Oberste Priorität haben aber nach wie vor Lesen, Rechnen, Schreiben und Bewegung, auch im Rahmen der Schulentwicklung“, so Fuchs. Die dafür notwendige IT-Ausstattung fehlt aktuell noch. „Wir bleiben aber dran. Vielleicht wird es nächstes Jahr was“, ist Fuchs optimistisch.