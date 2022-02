Unter Drogen am Steuer: 38-Jähriger verursachte Unfall

Der Konsum von Suchtmitteln und das Lenken eines Autos sind keine ideale Kombination, da die klare Sicht und Reaktion doch eingeschränkt sind. In Ober-Grafendorf passierte am Sonntag vermutlich deswegen ein Unfall.

Ein St. Pöltner (38) fuhr mit seinem Auto auf einem Güterweg aus Richtung Baumgarten zur B 29. Zur selben Zeit lenkte eine 23-Jährige aus dem Bezirk Melk ihren Pkw auf der B 29 in Fahrtrichtung Bischofstetten. Bei ihr im Fahrzeug befand sich noch ihr Begleiter, ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha. Bei der Kreuzung des Güterwegs mit der B 29 kam es zum Crash: Der 38-Jährige dürfte versucht haben, die B 29 zu queren und kollidierte mit dem Wagen der 23-Jährigen. Die Frau und ihr Beifahrer erlitten Verletzungen. Die Rettung brachte sie in St. Pöltner Spital.

Das Verhalten des 38-Jährigen bei der Unfallaufnahme erschien den Beamten seltsam. Der Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte, lag nahe. Dies bestätigte dann eine amtsärztliche Untersuchung. Ihm wurde der Führerschein daher sofort abgenommen und er wurde angezeigt.

