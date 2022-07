Virus hält in Atem

Werbung

Covid ist wieder voll Thema, auch in der Marienapotheke in Ober-Grafendorf. Sie ist einer der wenigen Orte, an denen eine Freitestung aus der Quarantäne durchgeführt werden kann. Neben der Teststraße in St. Pölten, stehen nur einige wenige Apotheken dafür zur Verfügung. Über eine Woche war das Freitesten in Apotheken jetzt nicht möglich, da es Probleme mit den Verträgen mit dem Land gab. Seit Dienstag führt das Team rund um Christoph Stelzer sowohl freiwillige als auch behördliche Tests wieder durch.

Was ihm auffällt, sind die fehlenden Masken: „Beim Freitesten wäre eine Maske aber schon sinnvoll“, meint der Apotheker. Auf jeden Fall nötig ist der Absonderungsbescheid.

Einen Anstieg bei den Tests sieht er nicht, im Gegenteil: „Ich habe das Gefühl, viele Menschen wollen die Quarantäne umgehen. Sie kommen mit Husten, Fieber, Schnupfen in die Apotheke aber wollen keinen Test machen, weil sie dann auf Urlaub fahren.“

Auch im Universitätsklinikum in St. Pölten ist Covid wieder verstärkt im Fokus. „Die angestiegenen Infektionszahlen führen zu einer Zunahme der Corona-Patientinnen und -Patienten sowie der erkrankten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, sagt Klinik-Sprecher Thomas Wallner. Derzeit werden 35 Normalpatienten und zwei Intensivpatienten in St. Pölten behandelt. Ein Großteil ist laut Wallner mit und nicht durch Corona im Spital. „Ein Mehraufwand ist natürlich durch Schutzmaßnahmen und Isolation gegeben“, so Wallner. Urlaubsperren gibt es trotz der herausfordernden Situation nicht: „Uns ist der Schutz und das Wohl unseres Personals enorm wichtig.“

Fragen zur Impfung individuell beantwortet

Da drängt sich die Frage nach dem Schutz wieder mehr auf: „Viele Personen haben Fragen zur Impfung“ berichtet Stelzer. Sie wollen wissen, ob und wann der vierte Stich Sinn macht. „Wir beraten dann immer nach der individuellen Situation“, erklärt Stelzer. Mehr Informationen und Testzeiten auf der Apotheken-Homepage.

