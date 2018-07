Zwei Jahre lang trug Melanie Pfeffer die Krone der Dirndlkönigin von Event zu Event. Beim nächsten Dirndlkirtag übergibt si, so wie Dirndlprinzessin Romina Winter, ihr Zepter an ihre Nachfolgerin. Künftige Dirndlköniginnen schicken ihre Bewerbungen an regionalbuero@pielachtal.at. Die Jurysitzung ist im August.

Die Krönung ist dann eines der Highlights am Dirndlkirtag von 28. bis 30. September. Das Programm ist nun fix und fertig – die wichtigsten Punkte stehen in der Infobox. Mit 69 Ausstellern präsentieren so viele wie nie zuvor ihre Produkte. „An die 20 sind sogar von Anfang dabei“, erzählt Melanie Scholze-Simmel von der Regionalplanungsgemeinschaft.

Heuer warten derweil einige Premieren: Das erste Mal gibt es eine eigene Briefmarke zum Dirndlkirtag. Designs können noch eingereicht werden. Infos unter 02747 2349 bei „Zum Postkastl“. Um dem Wochenmarkt in Ober-Grafendorf mehr Bekanntschaft zu verschaffen, findet er gleichzeitig mit dem Dirndlkirtag statt. Mit dabei sind auch erstmals die VW-Oldtimer. Ein ganz besonderes Highlight ist der große Kinderspielplatz.

Auf den Dirndlkirtag aufmerksam machen die Dirndlfiguren: „Die stehen schon bei den Ortseinfahrten jeder Gemeinde“, erklärt Vizebürgermeisterin Andrea Kotmiller.

Allerdings gibt es heuer weniger Werbung – auf die großen Plakate wird verzichtet. Dafür wird das Internet mehr als Werbeplattform genutzt. Erstmals gibt es außerdem einen Imagefilm von Herwig Niederer.