Von Kabarett bis Musik: Zweite Runde für Ebersdorfer Seefestspiele

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Ein besonderes Ambiente und namhafte Künstler bieten heuer wieder die Seefestspiele am Ebersdofer See.

Klaus Eckel präsentiert am Freitag, 2. September, sein neues Programm. Foto: Johannes Zinner

Eröffnet werden sie am Freitag, 2. September, mit dem neuen Kabarettprogramm von Klaus Eckel. Beginn von „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ ist um 19.30 Uhr.

Einen Tag später werden die Lachmuskeln ebenfalls gefordert. Mit seinem „Best of“ ist Walter Kammerhofer zu Gast beim Open-Air-Event auf der Seebühne. Gelacht wird „über zwölf Stunden Kammerhofer in knapp 111 Minuten“ am Samstag, 3. September, ab 19.30 Uhr.

Sonnenuntergang als Highlight, Picknickdecke angeraten

Den Abschluss der Ebersdorfer Seefestspiele bilden die Tribute von Andy Lee Lang & The Max Hagler Orchester an Frank Sinatra und Udo Jürgens. Unter dem Motto „Thank you Frank Sinatra, Merci Udo Jürgens“ zollt Andy Lee Lang mit der 17-köpfigen Max Hagler Big Band den zwei Musiklegenden Tribut. Das Konzert findet am Sonntag, 4. September, um 19.30 Uhr statt.

Veranstalter Remigius Rabiega gibt zu den heurigen Seefestspielen preis: „Die Besucher können sich auf ein hochkarätiges Programm mit Kabarett und Musik in einer tollen Kulisse freuen.“

Rabiega weist allerdings darauf hin, dass die Gäste besser eine Picknickdecke oder einen Campingstuhl mitbringen sollten. Der Veranstalter hofft auf tolles Wetter.

„Ein Highlight wird auch der Sonnenuntergang sein. Sollte es regnen, finden die Veranstaltungen in der Pielachtalhalle statt“, erzählt Remigius Rabiega. Und: „Die Menschen sollen nach der Pandemie wieder lachen und Spaß haben und auf ihre Kosten kommen“, freut sich Rabiega auf drei erlebnisreiche Tage. Weitere Informationen zu Programm, Tickets und Anfahrt finden sich auf der Homepage des Veranstalters unter

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.