Blühende Wiesen sind nicht nur für das Auge ansprechend, sondern bieten auch für viele Insekten einen Lebensraum.

In der Gemeinde Ober-Grafendorf gestalteten die Bauhofmitarbeiter gemeinsam mit „Natur im Garten“ ein rund 2.000 Quadratmeter großes Paradies für Bienen, Schmetterlinge und Co. auf einer gepachteten Grünfläche neben der Pielach, mitten im Ortszentrum. Zu finden sind dort ein Insektenhotel und ein eigener Sand- und Steinbereich mit Totholz zum Nisten oder für Eidechsen, die sonnige Standorte lieben. Gepflanzt wurden zudem verschiedene Obstbäume und heimische Sträucher. Die angebaute Blumenwiese soll künftig als Lebensraum und Futterquelle für Bienen, Schmetterlinge und Co dienen. Ortschef Rainer Handlfinger meint: „In der heutigen Zeit und aufgrund der Versiegelung sind solche Grünflächen für Insekten ein wichtiger Raum, aber auch für Vögel. Man sollte sich auch Gedanken machen, dass man der Natur Möglichkeiten zur Entfaltung bietet.“

Weitere Lebensräume in Ober-Grafendorf befinden sich im Luegerpark, bei der Ortseinfahrt und bei der Freizeitanlage.

In der Gemeinde Weinburg wurden gemeinsam mit der Initiative Lebensräume für die Insekten beim Freizeitpark, in den Rabatten beim neuen Aufschließungsgebiet und am Hang beim Kindergarten geschaffen. Bürgermeister Peter Kalteis hat ebenfalls in seinem Garten einen Rückzugsort für Insekten: „Da ich meinen Garten nach dem ,Natur im Garten‘-Konzept mit maximaler Punkteanzahl angelegt habe, ist die Blühwiese eine Selbstverständlichkeit.“

Blühwiesensonntag soll animieren

2021 widmet sich „Natur im Garten“ besonders dem Thema Blühwiesen - eine unerlässliche Nahrungsquelle und wertvoller Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und eine natürliche Artenvielfalt. Tatsächlich können damit in Niederösterreich rund 600 Wildbienenarten unterstützt werden.

Letzten Sonntag rief man daher zum gemeinsamen Blühwiesensonntag auf. Diese Aktion weist auf die besondere Wichtigkeit von Blühwiesen für Nützlinge hin. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll dazu animiert werden, auch im Eigenheim eine Blühwiese und somit eine Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge & Co. anzusäen.

Bürgermeister Peter Kalteis und Edith Kendler bei der Besichtigung der Blührabatte. Bernadette Geiswinkler, Bernadette Geiswinkler

Landesrat Martin Eichtinger dazu: „Eine Blumenwiese ist eines der krönenden Elemente im Naturgarten. Jeder Quadratmeter ist wertvoll. Ergreifen Sie daher die Initiative und lassen Sie mit wenig Aufwand eine pflegeleichte und attraktive Oase für unsere Artenvielfalt erblühen.“

Die beiden Pielachtaler Gemeinden beteiligten sich ebenfalls an der Aktion.