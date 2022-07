Neue Telefonsendemasten: Das Netz wird verbessert

Werbung

Gleich zwei neue Telefonsendemasten werden im Bereich Ober-Grafendorf und Weinburg aufgestellt.

In der Katastralgemeinde Gröben ist geplant, dass „Magenta“ beim Wasserhaus einen Sendemast errichtet. Damit wäre auch die Ortschaft Reitzing mit besserem Handyempfang abgedeckt. Um eine Durchführung zu ermöglichen, stimmte der Ober-Grafendorfer Gemeinderat über eine Grundstücksverpachtung ab. Der Tagesordnungspunkt erfolgte einstimmig.

Seitens „Magenta“ teilt Pressesprecher Lev Ratner mit: „Wir freuen uns, die Gemeinde Ober-Grafendorf mit modernster Mobilfunktechnologie versorgen zu können. Durch den neuen Mobilfunkstandort werden die bisher kaum bis gar nicht versorgten Ortschaften Gröben oder Reitzing mit Mobilfunk erschlossen. Nach der Errichtung wird in all diesen Ortschaften eine sehr gute Telefonie- und Internetversorgung gegeben sein, auch in nahezu allen Gebäudeinnenräumen.“ Die Aufstellung erfolgt nach den bürokratischen Schritten spätestens im ersten Quartal 2023. Der Bau hängt ebenfalls von den Witterungsbedingungen der Wintermonate ab.

In Weinburg stellt „Magenta“ ebenfalls einen Sendemast auf und versorgt damit künftig die Orte Edlitz, Oed und Eck. „Dann haben die Anrainer der dortigen Streusiedlungen auch künftig einen viel besseren Empfang“, begrüßt Vizebürgermeister Michael Strasser Ausbau. Der Mast würde in ausreichendem Abstand zu den Wohnhäusern errichtet, sodass sich die Bürgerinnen und Bürger keine Sorgen wegen diverser Beeinträchtigungen machen müssten. Weinburg verfügt bereits über mehrere Sendemasten, so im Bereich der Firma Constantia Teich oder in der Nähe des Wasserturms.

