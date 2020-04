Die Coronakrise macht auch vor Styx Naturcosmetic nicht Halt. „Insgesamt drei Hochzeiten und zwei weitere Veranstaltungen hätten bis Ende Juni in der Remise stattgefunden“, berichtet Unternehmer Wolfgang Stix. „Bei den Betriebsführungen und den Workshops hat uns die Coronakrise ebenfalls massiv erwischt. Insgesamt 57 Busgruppen haben abgesagt. Deshalb muss ich mein Betriebsführerteam in Kurzarbeit schicken.“

Der traditionelle Saisonstart am 1. April, wo Stix 4.000 bis 5.000 Besucher erwartet hätte, ist vorerst für 1. Juni unter strengen Auflagen geplant. „Laut den niederösterreichischen Topausflugszielen soll ein Start am 1. Juni möglich sein. Jedoch mit beschränkter Teilnehmerzahl und Maßnahmen wie dem Mundschutz.“

Bauverhandlungen zur Zeit nicht möglich

Trotzdem hat Wolfgang Stix motiviert auch in Krisenzeiten bereits ein neues Projekt auf Schiene. „Ich habe die ehemalige Windhör-Autorecycling-Halle hinter meinem Grundstück gekauft und plane zum Saisonstart 2021 die Eröffnung eines Welcome Centers mit Museum“, verrät Wolfgang Stix. Da aber derzeit keine Bauverhandlungen stattfinden, liegt der Unternehmer mit dem neuen Projekt bereits zwei Monate im Verzug.

Verzögerungen gibt es auch beim „Schönbrunner Markt“ bei der Styx-Remise. Die NÖN berichtete: Neben der Remise im Außenbereich soll ein Marktplatz mit Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Grill- und Loungebereich entstehen. Zweimal jährlich soll dort zudem der Ober-Grafendorfer Bio-Markt veranstaltet werden. Dazu Stix: „Die Baufirma hatte hier einen Baustopp und das Projekt liegt derzeit drei Wochen im Verzug. Wenn es gut läuft, soll es Ende Juni fertiggestellt werden und zur Hausmesse am 13. September offiziell eröffnet werden.“

Weiter in Betrieb war und ist der Shop, trotz Corona. „Da wir eine Drogeriekonzession haben“, erklärt er. „Jedoch haben wir aufgrund der aktuellen Situation seit 1. April neue Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr“, schildert Wolfgang Stix. Dienstleistungen wie Massagen, Fußpflege und Kosmetiktermine sind aber durch die Krise nicht möglich.

Diesem Ausfall konnte das Unternehmen mit dem Online-Handel entgegenwirken. „Besonders vor Ostern sind die Online-Bestellung mit 200 bis 300 Ausgangspaketen explodiert“, erläutert Stix. International spürt die Firma Styx ebenfalls nur geringe Einbußen. „Da wir in Apotheken rund um die Welt vertreten sind und diese geöffnet hatten, konnten wir unsere Produkte weiterhin an den Kunden bringen. In Deutschland sind wir im Naturkosthandel und auch in diesem Bereich ging alles seinen normalen Weg“, erzählt Stix. Gefragte Produkte sind Desinfektionsmittel, Handcremen und Seifen.

Und wie geht der Unternehmer persönlich mit der Coronakrise um? „Ich gehe nicht aus, fahre mit meinen Kindern viel mit dem Fahrrad, gehe spazieren und helfe meinen Jüngsten beim Homelearning“, erzählt Wolfgang Stix. „Aber den Heurigen und das gemütliche Beisammensein in Schanigärten vermisse ich schon“, sagt Stix. Sein Plan für die nächsten Monate? „Ich denke, dass es im Mai in den Normalbetrieb gehen könnte, aber man wird sehen, was kommen wird“, so Wolfgang Stix.