Nicht nur mit Kindern kann Erich Rammel gut umgehen, auch mit dem Kochlöffel: Der Wifki-Obmann outet sich als begnadeter Hobby-Koch und will seine Fähigkeiten am Wochenmarkt unter Beweis stellen. Am Freitag, 23. August, kocht er deshalb Paella – ohne Meeresfrüchte, nur mit regionalen Zutaten.

„Entdeckt habe ich meine Liebe für diese Speise in Spanien vor über 20 Jahren“, erzählt Rammel. Geheimtipps holte er sich bei einem Kochwettbewerb, den er sich dort ansah. Dass die Paella auch die Ober-Grafendorfer überzeugt, hofft Rammel: „Aber meine Freunde freuen sich immer, wenn ich koche.“

Musikalisch wird der Abend von Joe Haunlieb von 17 bis 19 Uhr untermalt. Der Reinerlös wird gespendet.