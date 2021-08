„Mit der Einhaltung der außergewöhnlich kurzen Umsetzungszeit durch die werksseitige Vorfertigung im Werk in Ober-Grafendorf haben wir eine neue Benchmark gesetzt, an der sich die Branche in Zukunft messen muss“, ist Geschäftsführer von Rubner Holzbau Roman Fritz stolz auf die Leistung seines Unternehmens. Die Vorgabe lautete, das neue Paket-Logistikzentrum der Post in Kalsdorf südlich von Graz in drei Monaten witterungsdicht herzustellen.

„Mit der Errichtung des größten und modernsten Logistikzentrums der Post haben wir ein Vorzeigeprojekt des Ingenieurholzbaus realisiert.“ Roman Fritz, Geschäftsführer

„Mit der Errichtung des größten und modernsten Logistikzentrums der Österreichischen Post haben wir in mehrfacher Hinsicht ein Vorzeigeprojekt des Ingenieurholzbaus realisiert“, ist Fritz überzeugt.

Zwölf Mann auf der Baustelle plus Engineering und Produktion waren mit dem Auftrag befasst. Rubner zeichnete für die Werk- und Detailplanung ebenso verantwortlich wie für die Herstellung, Logistik und die Umsetzung der Tragstruktur der Halle sowie der Dachelemente und Außenwände in Paneelbauweise.

Um die Realisierung in diesem eng gesteckten Umsetzungszeitraum gewährleisten zu können übernahm Rubner Holzbau auch die Bauleitung. So konnte das reibungslose Ineinandergreifen von Tief-, Hoch- und Holzbau und Fassadenmontage koordiniert werden. Auch eine Abstimmung mit der Luftfahrtabteilung des Verkehrsministeriums war nötig, da sich die Baustelle im Landebereich des Flughafens Graz-Thalerhof befand.

Post investierte in das Zentrum 60 Millionen Euro

„Die Logistikbranche ist für uns wesentlich und die Post ein bedeutender Großkunde in Österreich“, sagt Fritz. Auf einem Areal von 167.500 m² entstand eine Logistikhalle mit einer Bruttogeschoßfläche von 27.170 m² um 4,6 Millionen Euro. Die Halle mit Bürotrakt und Portiergebäude bietet Platz für 280 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nach Fertigstellung werden dort bis zu 13.500 Pakete pro Stunde sortiert und gezielt weitergeleitet.

Insgesamt investierte die Post in ihr neues Paket-Logistikzentrum rund 60 Millionen Euro. Nötig war das, weil der Onlinehandel immer stärker voranschreitet und allein im letzten Jahr 166 Millionen Pakete von der Post transportiert wurden. Das entspricht einem Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ziel war es auch möglichst umweltfreundlich und nachhaltig zu bauen und zu handeln. So sind die Grünflächen rund um das Logistikzentrum mit dem Ziel einer hohen Biodiversität angelegt und werden umweltfreundlich bewirtschaftet. Auf dem Dach befinden sich 1.500 Photovoltaikmodule mit einer Nennleistung von 499 kWp. Sie liefern den Großteil des Stroms für die zwei Kilometer lange Paketförderanlage.

Beim Bau selbst wurden nur österreichischen Rohstoffe verwendet. „Es fängt damit an, dass das Holz, das bei diesem Projekt in Kalsdorf bei Graz verbaut wurde, aus Forstbetrieben der Wechselregion stammt und von Rubner Holzindustrie in Rohrbach an der Lafnitz verarbeitet wurde. Darüber hinaus konnten wir einmal mehr beweisen, dass der Einsatz des offenporigen Naturbaustoffs Holz konstruktiv sinnvoll ist und sich auch im Vollbetrieb durch seine temperaturausgleichenden und feuchtigkeitsregulierenden Materialeigenschaften positiv auf das Arbeitsklima auswirkt“, führt Fritz aus.