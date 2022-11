Schwarzenbacher SPÖ verjüngt sich

Werbung

Nach zwölf Jahren legte Gertrude Steininger ihr Amt als Obfrau der Schwarzenbacher SPÖ altersbedingt nieder. Sie fühle sich noch nicht so alt, aber sie habe immer mit 75 Jahren aufhören wollen. „Es war eine schöne Zeit für mich“, resümiert sie. In ihrer Amtszeit organisierte sie zahlreiche Wanderungen und Ausflüge, etwa ins Parlament oder in die Hofburg. Außerdem führte sie den Blumengruß zum Muttertag ein.

Ihre Nachfolge übernimmt Romana Renz. „Ich habe mir gedacht, das wäre eine gute Idee, um mitzuwirken“, erzählt die politische Quereinsteigerin. „Außerdem traue ich mir das Amt zu.“ Die 35-Jährige ist Klinische- und Gesundheitspsychologin im AKH Wien und hat eine Praxis für Psychotherapie in St. Pölten.

