Die Damenboutique „La Marilena“, die 2017 in der Hauptstraße in Ober-Grafendorf eröffnete, leidet unter der Nähe zur Landeshauptstadt. Deshalb stand das Geschäft für Damenmode und Schuhe zu Jahresende 2019 kurz vor der dauerhaften Schließung.

Jedoch konnte Filialleiterin Maria Glaser ihre Chefin von alternativen Öffnungszeiten überzeugen. „Mir sind die Kundinnen einfach ans Herz gewachsen und von den Umsätzen war die Filiale in Ober-Grafendorf nicht die schwächste. Unser Ruf war ebenfalls gut, wir haben Kundinnen sogar aus dem Traisental“, erzählte die Filialleiterin.

Deshalb hat man sich vorerst geeinigt, statt der normalen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, ab Februar an jedem ersten Wochenende im Monat für die Stammkundschaft zu öffnen. „Wir werden entweder von Mittwoch bis Samstag oder Donnerstag bis Samstag unseren Kundinnen unsere Mode anbieten“, schildert Maria Glaser.

Allerdings steht die Geschäftsfläche bereits zur weiteren Vermietung parat. So könnte es passieren, dass das beliebte Bekleidungsgeschäft bald der Vergangenheit angehört. Jedoch gibt es in Amstetten und Scheibbs zwei weitere Läden, in denen man das Sortiment erwerben und auch die Gutscheine einlösen kann. Das erste Verkaufswochenende findet vom 6. bis 8. Februar statt.