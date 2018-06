Ab 2. Juni kommen Nostalgiefans der Mariazellerbahn wieder auf ihre Kosten. Der Ötscherbär wird abwechselnd von der historischen Elektrolok und der Dampflokomotive Mh. 6 gezogen. Mit der E-Lok verkehrt die Garnitur an Samstagen bis 29. September. Start ist um 9.07 Uhr in St. Pölten beziehungsweise um 15.27 Uhr in Mariazell. Die geschichtsträchtigen Elektrolokomotiven der Baureihe E zählen zu den ersten Wechselstrom-Gebirgslokomotiven der Welt. Fahrgäste können den Führerstand der Mariazellerbahn besichtigen. Die Dampflok Mh. 6 verkehrt am Sonntag, 10. Juni, 8. Juli, 12. August, 9. September, 14. Oktober und 8. Dezember.