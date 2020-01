Am Bahnhofsplatz in Kirchberg wurde neben dem Abstellplatz für die Fahrräder in der Vorwoche in einer Telefonzelle ein öffentlicher Bücherschrank mit dem Namen „Zum Bücherwurm“ eröffnet und seiner Bestimmung übergeben.

Marlene Groihofer Lesen statt telefonieren

Auf Initiative von SPÖ-Gemeinderat Christian Hörmann hat sich die Gemeinde Kirchberg dazu entschieden, einen öffentlichen Bücherschrank in Form einer umgestalteten Telefonzelle zu errichten.

Die erste Bestückung mit rund 280 Büchern erfolgte ebenfalls durch Christian Hörmann. Dieser hat sich auch bereit erklärt, die Betreuung der Einrichtung zu übernehmen.

Bürgermeister Anton Gonaus meint dazu: „Wir hoffen, dass der Bücherschrank rege genutzt wird.“ Die Benutzung des Bücherschrankes ist ganzjährig rund um die Uhr gestattet. Die Entleihung ist kostenlos.

„Wer zu Hause Romane, Sach- oder Kinderbücher in gutem Zustand hat und nicht mehr benötigt, kann sie in den Bücherschrank stellen“, teilt Hörmann mit. Allerdings nur Werke in sauberem und vollständigem Zustand. Um Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit in der Telefonzelle wird ersucht.