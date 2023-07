Autoveteranen auf großer Fahrt durch's Pielachtal

Vollbild

Bürgermeister Franz Singer und Organisator Ernst Stefke (v.l.) bestaunten den 85 Jahre alten Jaguar Tropek Coupe mit 125 Pferdestärken. Mit dem Oldi nahmen Norbert Hofbauer und sein Beifahrer Thomas Seiko (v.r.) an der Ausfahrt teil. Den Gesamtsieg bei der Oldtimer-Rallye holten sich Jakob Kindig und Co-Pilot Martin Frank (v.l.) mit einem Ford Sierra RS Cosworth (Baujahr 1986). Fritz Kalteis und Angela Gansch fuhren mit einem Roadster Panther Kallista (135 PS, BJ 1988) bei der Oldtimer-Ralley mit. Von dieser Marke gibt es nur 1750 Autos. Josef Turon und seine Enkelin Pia nahmen mit einem 65 Jahre alten Oldtimer der Marke Renault 4CV mit 18 PS an der Ausfahrt teil. Bei der Anmeldung und Startnummernausgabe schwer beschäftigt waren Elfi Stierschneider, Liane Pospisil und ihr Sohn Aaron (v.l.). Mit seinem indischen Motorrad "Royal Enfield" belegte Laszlo Reitgruber den den dritten Rang. Die besondere Maschine hat 6,5 Diesel-PS und 350 Kubikzentimeter Hubraum. Begeistert waren die Fans Manfred und Erich (v.r.). Manfred Hölzl siegte mit seiner Honda bei den Motorrädern. Jakob Kindig und Martin Frank holten mit einem Ford Sierra Cosworth (BJ 1986) den Gesamtsieg. Maria Broscha wurde Zweite und Carina Figl-Fischlmaier siegte mit ihrem Porsche 928 in der Damenklasse. Ernst Jahner (v.l.) reiste mit seinem Ford Granada aus Bruck an der Leitha an. Organisator Ernst Stefke (2.v.r.) gratulierte den Pokalgewinnern.

