Keine Adventmärkte im Tal. Das beschlossen die Veranstalter und Gemeinden bereits im September. Der erneute Corona-Lockdown hätte die Durchführung dieser jetzt endgültig verhindert. Für viele Künstler im Tal bedeutet das einen Totalausfall ihres Weihnachtsgeschäfts. Schon der erste Lockdown im Frühjahr verursachte große Umsatzeinbußen.

Die Ostereier-Malerin Helga Schmid organisiert seit 25 Jahren Osterausstellungen. Zweimal bekam sie sogar einen Eintrag in das „Guinness Buch der Rekorde“. „Heuer ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie habe ich im Frühjahr keine Ausstellung gemacht.“ Doch auch die Weihnachtszeit ist für sie wichtig. Früher stellte sie ihren Dirndlkern-Schmuck auch bei Weihnachtsmärkten im Schloss Hof und in Freiland aus.

„Advent hinter Glas“ in der Soisstraße

Seit einigen Jahren lädt die Hobbykünstlerin zu ihrer eigenen Ausstellung im „Gsolhofer Dirndlladen“ ein. Sie bereitet trotz Corona alles für eine Weihnachtsausstellung mit Dirndlschmuck am Gsolhof vor. Die Hobbykünstlerin ist sich aber bewusst:„Ich werde wegen der Pandemie kein Risiko eingehen. Die Gesundheit geht natürlich vor – für meine Familie und für die Besucher“.

Helga Fellner von der „Künstlergruppe Pielachtal & Treffpunkt Kunstlounge“ aus Ober-Grafendorf hätte einen kleinen Adventmarkt, wo verschiedene Aussteller ihre Produkte präsentieren, veranstaltet. Das ist heuer nicht möglich. „Diese Saison ist zum Vergessen, da Weihnachten für die Lounge ein gutes Geschäft wäre“, bedauert sie. Je nach Situation soll es aber, unter strengen Corona-Auflagen, in der Kunstlounge Einkaufstage an den Samstagen geben.

Anna Königsecker von „Hut kreativ“ aus Ober-Grafendorf pausiert. „Ich kann ja nirgendwo etwas verkaufen“, begründet sie dies, auch mit der unsicheren Situation generell. Andere Umstände erfordern aber flexible Lösungen. Diese hat Hobbykünstlerin Sonja König parat. In Kirchberg präsentiert sie in einer Auslage ihren „Advent hinter Glas“ in der Soisstraße 2“.

Marion Fahrngruber aus Frankenfels hat sich auf Online-Handel spezialisiert. In Zusammenarbeit mit Sabine Zehetner (Brandmalerei und Lasergravuren) gibt es erstmals einen Online-Adventmarkt. „Man muss das Beste daraus machen“, sagt die begeisterte Näherin. Der Umsatz ist weniger. Positiv findet sie, dass sie den Advent zu Hause genießen kann. „Den Kontakt zu Menschen vermisse aber dennoch sehr“, betont sie.