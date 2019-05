Montag, 24. Juni, am Parkplatz der Kletterhalle in Weinburg

Dienstag, 25. Juni, hinter dem Gemeindeamt über der Pielach am Parkplatz in Rabenstein.

Mittwoch, 26. Juni, vor dem Schloss in Kirchberg

Donnerstag, 27. Juni, bei der Remise der Mariazellerbahn in Ober-Grafendorf

Freitag, 28. Juni, am Hauptplatz in Wilhelmsburg.



Beginn ist jeweils um 6.30 Uhr.