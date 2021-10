Bürgermeister Anton Grubner stellte sich den Fragen der NÖN beim Sommergespräch. Er zieht eine erste Bilanz über die aktuelle Funktionsperiode, spricht über die Herausforderungen der Corona-Krise und berichtet über Aktivitäten der Gemeinde Loich für den Klimaschutz.

NÖN: Rund eineinhalb Jahre sind seit der Wahl vergangen. Welche Bilanz ziehen Sie?

Anton Grubner: Die letzten eineinhalb Jahre waren geprägt von der Pandemie und trotzdem haben wir einiges auf den Weg gebracht. Wir sind wieder in den Dorferneuerungsprozess eingestiegen und haben ein Leitbild für die Gemeinde erstellt. Jetzt werden die darin enthaltenen Projekte abgearbeitet. Außerdem haben wir eine zweite Kindergartengruppe bewilligt bekommen.

Wie hat sich Corona auf die Gemeinde ausgewirkt?

Wir haben Corona deutlich im Einkaufsmarkt und beim Postpartner gespürt. Wir hatten zeitweise als einzige Poststelle im Pielachtal offen, das war eine große Herausforderung. Außerdem haben wir weniger an Ertragsanteilen und Kommunalsteuer erhalten.

Wie ist die Gemeinde als Arbeitgeber mit der Pandemie umgegangen?

Wir haben die vorgegebenen Schutzmaßnahmen eingehalten und viel online abgewickelt. Der Parteienverkehr im Gemeindeamt war reduziert und es wurden teilweise Arbeiten ins Homeoffice verlagert. Im Einkaufsmarkt waren bis zu zwei Mitarbeiter im Dienst. Wir haben uns stark auf die Prävention fokussiert – mit dem Tragen von Masken und dem Aufstellen von Desinfektionsmittelspendern.

Wie hat Corona die Bevölkerung verändert?

Die Bürger haben sich immer mehr zurückgezogen und mehr Energie in ihre Häuser und Wohnungen gesteckt. Viele waren im Homeoffice, zum Teil war der Ort menschenleer. Seitens der Bevölkerung gibt es seit Corona mehr Anregungen für Verbesserungen der digitalen Infrastruktur.

Wie ist die Wirtschaft mit der Situation umgegangen?

Die behördliche Schließung hat der Gastro und den Beherbergern sehr weh getan. Jetzt haben wir wieder eine gute Auslastung und es schauen alle zuversichtlich in die Zukunft. In den anderen Branchen gab es weniger Probleme.

Was sind die wichtigsten Projekte der nächsten Monate?

Wir werden vorwiegend Maßnahmen und Projekte, die im Leitbild festgehalten sind, umsetzen. Die zwei Spielplätze im Ort haben wir bereits neu gestaltet. Spielgeräte wurden erneuert und angekauft. Geplant ist auch ein Gemeindegarten gegenüber des Spielplatzes oberhalb der Kirche. Dieser ist ein Wunsch der Bevölkerung. Im Gemeindegarten wird auch ein Pavillon mit Wasserstelle errichtet, von dem man gute Sicht über die Ortschaft und Blick auf den Eisenstein hat. Weiters werden Beerensträucher und Obstbäume gepflanzt. Es soll ein Ort der Begegnung sein. Das wird eine tolle Sache. Die Leute freuen sich jetzt schon darauf.

Die Hangwasserstudie ist einige Zeit her. Was ist darausgeworden?

Vom Hangwasser kann jede Gemeinde betroffen sein. Vor mehr als zehn Jahren waren wir etwa sehr stark betroffen. Damals hat es so stark geregnet, dass an einigen Stellen Bäche heruntergeronnen sind, die es dort nie gegeben hat. Die Hangwasserstudie hilft uns jetzt bei Baulandwidmungen auf die Gefahren des Hangwassers hinzuweisen. Ebenso sind Beratungen im Hinblick auf die Bewirtschaftung vorgesehen. Denn die Bodenverdichtung und -verbauung ist ein großes Problem, dadurch werden natürliche Abflüsse versiegelt.

Thema öffentlicher Verkehr und Radwege. Wie ist Loich aufgestellt?

Der Anschluss an die Mariazellerbahn wird gut genützt. Unser Radweg endet in Dobersnigg bei der Moststube. Den Anschluss des Ortszentrums an den Pielachtalradweg haben wir noch nicht geschafft. Wir sind aber dran und wollen diesen umsetzen. Wir haben eine schöne Mountainbike-Strecke, die bei der Moststube beginnt. Diese wird ebenfalls gut genützt.

Was tut Loich für den Klimaschutz?

Wir haben als erste Gemeinde im Pielachtal die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt, dadurch haben wir fast 70 % der Energiekosten eingespart, außerdem sind seither fast keine Reparaturen mehr nötig. Zusätzlich fördern wir schon seit vielen Jahren alternative Heizungssysteme. Generell gehen wir mit unseren Ressourcen sehr sparsam um.

Ausbau und Verbesserung der Internetverbindung sind immer wieder Thema. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Wir haben uns in letzter Zeit sehr bemüht beim Land und bei der NÖGIG. Wir setzen uns schon viele Jahre dafür ein, dass der Mobilfunk ausgebaut wird. Leider mussten wir feststellen, dass unsere Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Ganz wichtig ist der Ausbau des Glasfasernetzes. Das schaffen wir als kleine Gemeinde allerdings nicht alleine. Ich habe das schon in der Regionalplanungsgemeinschaft deponiert, dass ein gemeinsames Projekt aufgesetzt werden muss. Ziel muss es sein, jeden Haushalt im Pielachtal mit Glasfaser zu versorgen. Wir haben uns in der Kleinregion zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Projekt zu erreichen. Ausbaumöglichkeiten gibt es nur im Miteinander. Die Digitalisierung geht weiter, auch entlegene Gebiete können dann mit schnellem Internet versorgt werden. Wir müssen alles daran setzen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Nur so können wir junge Leute in der Region halten.

Was fehlt in Loich, welche Wünsche gibt es?

Bei uns fehlt fast nichts. Wir haben eine schöne Landschaft, gute Infrastruktur und nette, freundliche Menschen. Ein Wunsch wäre der baldige Ausbau der digitalen Infrastruktur. Wir wünschen uns dabei mehr gemeindeübergreifende Kooperationen aber auch Unterstützung von Land und Bund.