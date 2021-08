Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer ist der Nächste im Reigen der Sommergespräche. Er zieht eine Bilanz über seine ersten 1,5 Jahre als Bürgermeister, spricht über die Herausforderungen der Corona-Krise und was die Gemeinde für den Klimaschutz tut.

NÖN: Ein Jahr nach der Wahl. Welche Bilanz ziehen Sie?

Franz Singer: Am Anfang eine mit Vehemenz. Ich wurde am 16. März angelobt, da begann auch der Lockdown. Mit so einer Herausforderung hatte ich nicht gerechnet. Sonst konnte ich mich gut einarbeiten. Ich habe ein sehr gutes Mitarbeiter-Team. Das macht vieles leichter. Wir konnten den Hochwasserschutz eröffnen. Mit dem letztes Jahr abgeschlossenen Bau ist das Ortszentrum sicherer geworden. Er ist auch optisch ansprechend gelöst. Der Wohnbau in der Gemeinde geht zügig voran. Und auch personell hat sich durch Pensionierungen einiges getan. Jetzt sind wir wieder gut aufgestellt.

Wie bringen Sie Selbstständigkeit und das Bürgermeister-Amt unter einen Hut?

Die Arbeit ist nicht weniger geworden (schmunzelt). Montag und Freitag versuche ich, meine Firmenarbeit zu bewerkstelligen. Das erleichtert die Organisation. Es ist schon ein Unterschied, ob man Vizebürgermeister ist, oder in der Hauptverantwortung steht.

Was fehlt in Kirchberg?

Das Ortsbild wird noch weiter verbessert. Wohnraum wird geschaffen. In der Gastronomie sind wir nicht schlecht aufgestellt. Mit Roman Klauser haben wir auch eine gute Nachfolge für die Hallen-Gastro. Im Rahmen von „24 Stunden für die Gemeinde“ wurden Ideen gesammelt. Gewünscht wurde etwa auch eine Outdoor-Bühne. Am Freizeitgelände wird der Parkplatz saniert – mit Möglichkeiten zur Versickerung. Wir sind das Herz im Dirndltal und wollen das künftig noch mehr in den Mittelpunkt stellen.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Gemeinde?

Die sozialen Kontakte haben schon gefehlt. Es gab viele Einschränkungen und wenig Bürgerkontakt. Zum Teil haben wir die Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigt. Besprechungen haben wir mit Maske gemacht. Man gewöhnt sich an alles.

Wie hat sich die Pandemie auf die Bevölkerung ausgewirkt?

Im ersten Lockdown haben sich spürbar mehr Zweitwohnsitzer bei uns angemeldet. 30 sind dazugekommen. Am Anfang war die Angst der Bürger groß, kaum jemand war auf der Straße. Die Auflagen wurden weitestgehend eingehalten. Kritiker gibt es aber natürlich auch einige. Im Grunde haben es aber alle gut mitgetragen. Den Rettungs-Organisationen gebührt Dank, dass sie immer mitgearbeitet haben. Die talweite Abstimmung des Testangebots war gut, da gab es genug Möglichkeiten zum Wechseln.

Wie geht es der Wirtschaft in Kirchberg?

Zu Beginn gab es zum Beispiel in meiner Firma ein paar Wochen keine Anfragen, sonst haben wir nichts gemerkt. Jetzt gibt es das Problem mit den Zulieferketten. Die Leidtragenden der Lockdowns waren die Wirte und Dienstleister. Ich hoffe, die Entschädigungen decken das halbwegs ab. Im handwerklichen Bereich gibt es Arbeit genug, wir sind gut durch die Krise gekommen.

Es gibt einige Gefahrenstellen, wie etwa bei der Kreuzung in Marbach und bei einem Straßenteil in Schwerbach. Wie ist der Stand der Dinge?

Leider wurde die Sache noch nicht begutachtet. Wir bleiben aber dran. Das sind Landes- und Bundesstraßen, da können wir nur intervenieren und das tun wir auch.

Was sind die Projekte der nächsten Monate?

Die Planung für die Outdoor-Bühne soll bald starten und jene für die Umgestaltung des Parkplatzes. Der Bauhof wird ebenso umgebaut und zeitgemäß ausgestattet. Wir wollen etwa eine automatische Zeiterfassung einführen und alle Akten elektronisch erfassen. Im Siedlungsgebiet wird für die Attemsgründe ein Sicherheitskonzept von der Lawinen- und Wildbachverbauung erstellt. Dann kann nach der Projektumsetzung die Parzellierung erfolgen. Dadurch wird die Lücke zwischen zwei Siedlungsbereichen geschlossen. Die Sicherung der Wasserversorgung ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind gerade dabei neue Quellen zu erschließen.

Vor einiger Zeit wurde die vom Pielach-Wasserverband in Auftrag gegebene Studie präsentiert. Werden die Daten genutzt?

Die Daten werden verwendet. Bei den Attemsgründen ist Hangwasser ein Thema, weil es zu wenig Abflussmöglichkeiten gibt. Die Lawinen- und Wildbachverbauung wird da die Studie weiterführen. Dank der fertiggestellten Hochwasserschutzanlage konnten wir in den letzten Wochen bei allfälligen Warnungen ruhig schlafen.

Thema öffentlicher Verkehr und Radwege. Wie ist die Gemeinde aufgestellt?

Der Radweg geht durch die ganze Gemeinde und wird gut angenommen. Geschäftsführende Gemeinderätin Sandra Schweiger bemüht sich derzeit um neue Mountainbike-Strecken. Das ist aber mit den Grundeigentümern nicht ganz einfach, weil es natürlich Bedenken punkto Haftung gibt. Beim öffentlichen Verkehr bieten wir mit dem E-Fahrtendienst ein gutes Angebot für unsere Bürger, auch in Ergänzung zur Mariazellerbahn.

Was tut Kirchberg für den Klimaschutz?

Wir versuchen, die Parkplätze nicht zu versiegeln und sind bei der Blumenwiesenaktion dabei. Wir produzieren einiges an Öko-Strom, sind aber noch nicht ganz autark. Ist aber unser erklärtes Ziel.