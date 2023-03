Ortskerne im Pielachtal im Wandel

Viele Gemeinden kämpfen mit dem Aussterben ihrer Ortskerne. Die NÖN hat sich angeschaut, wie die Situation in Ober-Grafendorf und Frankenfels aussieht.

„Wir sind begeistert, dass das neue Ortszentrum in der Bevölkerung und weit darüber hinaus so gut ankommt“, freut sich Bürgermeister Rainer Handlfinger. Heuer war das Ober-Grafendorfer Prestigeprojekt etwa für den Architekturpreis „Goldene Kelle“ nominiert; eine Entscheidung stand zu Redaktionsschluss noch aus. Das Zentrum bietet laut Handlfinger jetzt Aufenthaltsqualität und Platz für die Bevölkerung: „Die Schanigärten bringen Leben und rundherum gibt es genügend Sitzmöglichkeiten und konsumfreie Zonen, wo Leute einfach nur zur Erholung sitzen können.“ Auch Kinder könnten auf dem Hauptplatz mittlerweile sicher mit dem Roller fahren.

Das gastronomische Angebot in Ober-Grafendorf bewertet er als sehr gut: Es gibt bodenständige Hausmannskost, das Café M&M und den Hallenwirt mit Mittagsmenüs, einen Italiener und Fast Food-Angebote. „Während in der Pandemie woanders Wirtshäuser zugesperrt haben, haben bei uns zwei aufgemacht“, berichtet Handlfinger stolz. Er deutet das als Zeichen, dass das neue Ortszentrum funktioniert.

Leerstände trotz Neugestaltung

Leerstände gibt es trotzdem. „Das eigentliche Problem ist aber nicht der Leerstand, sondern dass diese Gebäude saniert werden müssten“, ist Handlfinger überzeugt. Außerdem seien Mieten und Energiekosten derzeit für kleinere Wirtschaftstreibende am Limit. Den aktuellen Branchenmix findet der Bürgermeister gut: „Wir haben eigentlich alles, was man zum Leben braucht.“ Das Einzige, was fehlt, sei ein Bekleidungsdiscounter.

In Frankenfels steht mitten im Ort, neben der Gemeinde, ein Geschäft leer. 2021 sperrte Elektro König nach siebeneinhalb Jahren seine Filiale zu. Früher befanden sich dort der Nahversorger Adeg und Schlecker. „Der Wunsch und die Unterstützung wäre da, aber es gibt keinen Plan, was man da rein gibt“, erzählt Bürgermeister Herbert Winter. Um der Bevölkerung Autofahrten zu ersparen, wäre ihm jede Branche willkommen. Seit dem Zusperren von Schlecker gibt es etwa keine Drogerie mehr im Ort.

Gastronomisch ist Frankenfels dagegen gut aufgestellt. „Wir haben den Bäcker mit dem Café, das Gasthaus Schagerl, das Gasthaus Voralpenhof und das VAG“, zählt Winter auf. Im Ortszentrum sitzen seiner Beobachtung nach selten Einheimische, eher Wandersleute zum Rasten. „Wir haben abseits der Ortschaft schöne Plätze, zum Beispiel beim Flussplatzerl oder an der Dirndlmeile.“ Die Frankenfelser Bevölkerung sitze lieber zwischen Wald und Wiesen als direkt am Parkplatz vor der Gemeinde.

Finanzielle und räumliche Einschränkungen

Eine Ortszentrum-Neugestaltung wie in Ober-Grafendorf kann er sich nicht vorstellen - aus finanziellen Gründen und wegen der räumlichen Einschränkungen seiner Gemeinde. „Wir haben oft nur Häuser, dann die Straße, den Bach und die nächsten Häuser. Richtig viele Möglichkeiten haben wir nicht.“ In den nächsten Jahren plant er allerdings, die Parkplätze beim Bad und beim Tennisplatz klimafit umzugestalten.

