Pölzl schenkt im Seestadl in Hofstetten-Grünau aus

Lange war Daniel Wurzenberger, Pächter der „Pielachtaler Sehnsucht“, auf der Suche nach einem Gastronomen für das Lokal am See. Diese gestaltete sich nicht einfach. „Im Vorjahr gab es einen Interessenten, der ist mir aber dann abgesprungen, genau wie einige andere. Wegen Corona traute sich niemand so recht drüber“, erzählt er.

Dann kam „Nachbar“ Thomas Pölzl, der das daneben gelegene „Abenteuerland“ betreibt, und sagte, dass er den Gastrobetrieb übernehmen möchte. Gesagt – getan. Am 10. März eröffnet er den „Seestadl Pielachtal“ direkt neben dem Campingplatz von Wurzenberger. „Mit der Idee habe ich schon seit eineinhalb Jahren gespielt“, erzählt Pölzl. In den vergangenen Monaten hat er im Lokal einiges adaptiert. „Es gibt eine andere Anordnung der Tische, in kleineren Einheiten. Durch die neue Innenausstattung mit Stein und Holz soll das gemütliche Flair einer Berghütte entstehen“, schildert er. Mit zwei Köchen und dem Team vom Abenteuerland will er den „Seestadl“-Betrieb vorerst stemmen. Helfer im Service werden aber noch gesucht.

Unternehmer führt daneben zwei Edelsteinparks

Das Heurigenlokal hat donnerstags bis sonntags geöffnet und bietet traditionelle Schmankerl. „Kalte Speisen gibt es immer und außerdem wöchentlich ein Thema wie eine Burger-, Langos-, Cordon Bleu- oder Knödelwoche“, kündigt Pölzl an. Ab Juni wird an den Wochenenden gegrillt – Spanferkel und Steckerlfisch warten dann als Mahl auf die Gäste.

Wurzenberger hat sich indes von der Fischerei in der „Pielachtaler Sehnsucht“ gänzlich verabschiedet. „Wir haben im Herbst bereits abgefischt und werden dies im Frühjahr nochmals machen“, schildert er. Der Grund: Die Fische, vorrangig Karpfen, Forellen und Hechte, hätten sich nicht positiv auf die Qualität und Reinheit des Wassers ausgewirkt. Dies sei auf Dauer mit dem Badeangebot für seine Campingplatzgäste als auch die sonstigen Besucher nicht vereinbar gewesen. „Ein Urbestand an Fischen soll aber bestehen bleiben“, sagt Wurzenberger.

„Ein Urbestand an Fischen soll aber bestehen bleiben“

Der Schwerpunkt liegt für ihn klar am Campingplatz mit 26 Stellflächen und einer Wiese zum Zelten. Dauercamping ist nicht möglich. Seinen Campinggästen bietet er einen Brötchenservice und geschlossene Getränke, aber keinen Gastrobetrieb an. Dafür gäbe es jetzt ja Thomas Pölzl. Die Campingsaison dauert, so Wurzenberger, von April – wetterabhängig – bis zirka Mitte Oktober. Der öffentliche, kostenfreie Zugang zum See für alle ist im Juni, Juli und August vorgesehen.

Pölzl baut indes, trotz neuer Aufgabe als „Seestadl“-Chef, auch sein „Abenteuerland“ aus. Deswegen hat er die Anlage kürzlich auf „Edelsteinpark Pielachtal“ umbenannt. Dieser eröffnet am 16. Juni. „Wir haben neue und erweiterte Rätsel sowie bessere Edelsteine. Und es gibt eine neue Schürfstelle“, verrät er. Der Unternehmer betreibt übrigens seit 2021 einen zweiten Edelsteinpark in Niedernsill. Das einstige „Abenteuerland“ in Hofstetten-Grünau führt er schon das elfte Jahr.

