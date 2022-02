Neue Wirtin für Eibeck Alm

Die Eibeck Alm hat eine neue Pächterin: Christiane Grasl.

Mit November des Vorjahres hat die Gemeinde den Betrieb in der Fischbachmühlrotte neu ausgeschrieben. Eine Chance, die die Kirchbergerin ergriffen hat. „Ich kannte die Alm und die Hütte ja bereits von Ausflügen. Da heroben hat es mir schon immer gut gefallen“, erzählt sie. Aufsperren möchte sie, so bald wie möglich. „Ich habe jetzt einmal Ende März oder spätestens Anfang April anvisiert“, sagt sie. Zuvor möchte sie natürlich noch ein paar Grundreinigungsarbeiten vornehmen und alles für einen reibungslosen Hüttenbetrieb vorbereiten. Groß sanieren muss sie derzeit nichts, da das Gebäude in einem guten Zustand ist.

Angelina Grasl, derzeit auf Saison, wird auf der Eibeck Alm mit ihrer Mutter im Einsatz sein. Foto: Privat

„Es gibt ein Zimmer und eine Ferienwohnung, aber dort ist alles wie neu“, schildert die 51-Jährige. Grasl ist eigentlich eine Quereinsteigerin in der Gastronomie. „Früher habe ich in der Kirchberger Champignonzucht gearbeitet“, erzählt sie. 2007 erfolgte dann der Wechsel ins Gastgewerbe. Da übernahm sie – zuerst gemeinsam mit Sohn Andreas Riegler – den Gasthof zur Post in ihrer Heimatgemeinde und betrieb diesen dann bis 2007. Vielen Kirchbergern ist Grasl aber auch als Betreiberin des örtlichen Badbuffets bekannt, das sie bis 2021 geleitet hat.

Turmkogel im Winter, Trefflingfallhütte

Damit ist nun Schluss, denn neben der Eibeck Alm führt Grasl ja noch seit mittlerweile fünf Jahren die Trefflingfallhütte und den Gastrobetrieb am Turmkogel, beides in Puchenstuben im Nachbarbezirk Scheibbs. Dass sich die drei Betriebe vereinbaren lassen, davon ist sie überzeugt, denn: „Der Turmkogel ist nur im Winter, also von Mitte Dezember bis Mitte März, in Betrieb und die Trefflingfallhütte vom 1. Mai bis Ende Oktober.“ Bei ihrer Tätigkeit künftig stark unterstützt wird sie von Tochter Angelina, die eine Gastroausbildung hat, derzeit aber noch auf Saison ist.

Die hungrigen Besucher der Eibeck Alm möchte Grasl künftig sowohl mit einer zünftigen Brettljause, aber auch mit warmen Speisen verköstigen. Ebenso vegetarische Gerichte werden sich auf der Speisekarte finden.

Dass die bei Wanderern beliebte Hütte eine neue Pächterin hat, die auch noch Erfahrung im Hüttenbetrieb aufweist, findet Bürgermeister Herbert Winter gut. „Ich freue mich, dass sich wieder jemand bereit erklärt hat, unser Ausflugsziel zu beleben“, sagt Ortschef Herbert Winter zur Neo-Hüttenwirtin.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden