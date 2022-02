Über 17.000 Corona-Tests in Frankenfels

Auch wenn die Corona-Pandemie bei weitem mehr als erfreulich ist, gab es dennoch „pandemie-bedingt“ in Frankenfels einen Grund zum Feiern - und auch stolz zu sein: Die Corona-Teststraße ist schon seit genau einem Jahr erfolgreich - und durchgehend - in Betrieb.

Dass dies möglich ist, ist nicht nur der Gemeinde, sondern den unermüdlich ehrenamtlichen Helfern des ASBÖ und der Feuerwehr Frankenfels zu verdanken. 17.208 Personen nahmen an 159 Testtagen das Angebot von gratis Antigentests an, über 2000 unentgeltlich Einsatzstunden wurden von den freiwilligen Helfern dafür geleistet. „Ohne dem ASBÖ und der Feuerwehr hätten wir die Teststation nicht ein Jahr laufend betreiben können. Ich bin wirklich stolz auf unsere freiwilligen Helfer“, lobt Bürgermeister Herbert Winter. Er ist überzeigt: Die Frankenfelser Bevölkerung wisse, was sie an ihren Einsatzorganisationen hätte und schätze das Engagement unserer Freiwilligen.

Die Frankenfelser Teststraße ist im ganzen Tal bekannt. „Auch aus anderen Gemeinden kommen immer wieder Probanden und loben das Durchhaltevermögen des Teststraßenpersonals“, so Winter.

