Es ist ein Problem, das sich durch die Grüne Zone an den St. Pöltner Seen noch verschärft hat. Besonders in der Bimbo-Binder-Promenade stehen an Badetagen ab den Tennisplätzen Autos an der Seite. „In dem Bereich der Bimbo-Binder-Promenade ist Parken nicht erlaubt, weil die Restbreite der Fahrbahn zu gering wäre“, erklärt Polizist Alfred Effenberger. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Ratzersdorf zeigte er, wie unerlaubt abgestellte Fahrzeuge zur Gefahr werden können. „Das Durchfahren mit den großen Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr und Rettung ist dann nämlich nicht mehr möglich“, so Effenberger.

In den letzten Wochen führte die Polizei verstärkt Kontrollen durch. „Ich habe dort selbst um die 20 Organstrafmandate ausgestellt. Zwei Lenker wurden angezeigt. Das war nötig, weil ihr abgestelltes Fahrzeug viel Platz eingenommen hat“, sagt der Sicherheitskoordinator. Ziel von Gemeinsam.sicher sei es aber, die Leute zu erziehen und nicht zu strafen.

Bei vielen sei das Parken an der Bimbo-Binder-Promenade aber Gewohnheit, weil es entlang der Straße mehrere Zugänge zum See gibt. Das zeigten auch Gespräche mit den „Parksündern“. „Etwa zwölf der Gestraften kamen zu mir in die Polizeiinspektion und waren zum Teil auch einsichtig. Reden bringt schon sehr viel“, ist Effenberger überzeugt. Einige forderten das Aufstellen von Hinweistafeln, dass das Parken dort verboten ist. Notwendig sollte das aber nicht sein. Die Straßenverkehrsordnung sieht schließlich vor, dass eine Fahrspur frei bleiben muss. Das ist in diesem Bereich aber nicht so, wenn ein Fahrzeug abgestellt wird.