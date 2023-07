Abschied von zwei Lehrerinnen in Kirchberg

Zwei verdiente Lehrkräfte an der Mittelschule Kirchberg wurden mit Ende des Schuljahres vom Lehrkörper und Kollegen aus früheren Jahren im Zuge einer Feier im Wildkräuterhotel Steinschalerhof verabschiedet. DirektorinBarbara Wallnersprach Worte das Dankes und des Abschiedes. Erika Wutzlübersiedelt `der Liebe wegen` nach Tirol. Sie wird die Fächer Englisch, Biologie und Ernährung künftig an der Mittelschule Neustift im Stubaital unterrichten. Vom Lehrkörper erhielt sie Gutscheine für Sportartikel überreicht. Nach 43 Dienstjahren an der Schule in Kirchberg wechselt SchulrätinMarita Nikollin den wohl verdienten Ruhestand über. Sie unterrichtete in den Fächern Englisch, Bewegung, Sport und Biologie. Vom Lehrkörper gab es einen Korb mit verschiedenen Kräutern und sie bekam einen Gutschein für ein Tanzwochenende im Gasteinertal überreicht.

Von der NÖ Bildungsdirektion wurde den beiden engagierten und verdienten Pädagoginnen „Dank & Anerkennung“ ausgesprochen. Die Ehrenurkunden übergab Direktorin Barbara Wallner. Der Lehrkörper und Kollegen aus früheren Zeiten wie Pfarrer August Blazic und die Oberschulräte Alfred Bruckner und Helmut Fritz applaudierten kräftig und wünschten für den neuen Lebensabschnitte alles Gute.