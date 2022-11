Am Ebersdorfer See war im wahrsten Sinn die Hölle los

Zum Perchtenlauf luden die Tonach Teixln aus Bischofstetten. Vom plötzlichen Wintereinbruch und dem Schneefall ließen sich die Gäste nicht abschrecken: Bereits am Nachmittag füllte sich der Außenbereich vom Seeplatz'l am Ebersdorfer See.

Wärmen konnte man sich mit Glühmost und Glühwein. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit ging es dann los: 25 düstere Gestalten mit dickem Pelz und grässlichen Gesichtern zogen ein, um die Besucherinnen und Besucher zu erschrecken. Höllischen Spaß hatten nicht nur die Gäste, sondern sichtlich auch die Teixln selbst.

