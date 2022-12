Hunderte pelzige Teufel erschreckten Ober-Grafendorfer

Werbung

Die "Black Shadow Devils" luden zum Perchtenlauf in ihrer Heimatstadt Ober-Grafendorf. Den Nachwuchs-Teufelchen bot Obmann Mario Herndl eine eigene Bühne: Vor allen anderen Gruppen trat die Kindergruppe auf. Auch wenn die kleinen Teufelchen noch nicht so groß waren wie ihre älteren Kameraden, so konnten sie dennoch schon ordentlich das Publikum erschrecken.

Die braven Kinder besuchte danach der Nikolaus und verteilte Geschenke. Dann ging die Show der ausgewachsenen Schreckgestalten auch schon los. Mit Feuerspuckern, Ruten und unheimlichen Masken trieben die Gruppen, rund 300 Perchten insgesamt, ihr Unwesen. Schaurig schönen Spaß hatte das Publikum, wie auch die Perchten selbst.

