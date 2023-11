Teufel, Krampusse und Engelchen in Hofstetten-Grünau

Vollbild

"The Oldtown Demons" trieben in Hofstetten-Grünau ihr Unwesen. In Angst und Schrecken versetzten die Perchten die Zuseherinnen und Zuseher. Nora Ertl und Soey Teubl trauten sich, mit Dämonin Tanja Feigl und Engelchen Sophia Eder ein Foto zu machen. Karl Pokorny, Hermann Schranz und Nathalie Karner amüsierten sich prächtig beim Perchtenlauf. Hannes Plank wagte sich ganz nah zu dem pelzigen Krampus.

