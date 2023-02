Neuer Pfarrer im Pielachtal

Vor zwei Jahren wurden die sechs Pfarren Grünau, Rabenstein, Loich, Kirchberg, Frankenfels und Schwarzenbach zusammenlegt. Jetzt stehen wieder personelle Änderungen an: Pater Leonhard Obex beendet seine Tätigkeit im Pielachtal und wechselt ins Gölsental. Ab 1. Juli ist er zuständig für die Pfarren St. Veit, Schwarzenbach und Kleinzell. Er bestätigte die Veränderungen, wollte sie aber nicht öffentlich kommentieren.

„Nachdem Pater Leonhard Obex 16 Jahre in unserer Pfarre tätig ist, war es für uns nicht die große Überraschung, dass es zu dieser Veränderung kommt“, erklärt Pastoralassistentin Andrea Stuphann. Ihr zufolge war der Wechsel aus verschiedenen Gründen im Stift notwendig. „Wir werden ihn sehr vermissen“, ist sie sich sicher. Nach der langen Zeit sei Pater Leonhard Obex stark verwurzelt im Tal. Außerdem sei er beliebt, volksnah und predige sehr verständlich. Trotzdem ist sie zuversichtlich, dass die Pfarrgemeinden ihren neuen Pfarrer – nach der ersten Aufregung – auch schätzen werden.

Zukünftig wird Pater Altmann Wand für die Pfarrgemeinschaft Pielachtal verantwortlich sein. „Ich freue mich darauf. Pfarrer in sechs Pfarren ist sicherlich eine besondere Herausforderung, aber eine schöne Aufgabe“, erklärt er. Aktuell ist der 38-Jährige Pfarrer in Furth bei Göttweig und hat zwei Aufgaben im Stift. Dort ist er christlicher Leiter des Jugendhauses und Schulseelsorger in der katholischen Privatschule International School Krems mit Sitz im Stift. Zuvor war er Pfarrer in Rohrbach sowie Kleinzell und betreute zwei Jahre Schwarzenbach und St. Veit. Außerdem ist er Seelsorger beim NÖ Bauernbund.

„Mir ist die Arbeit mit den Menschen wichtig. Man muss bei und mit den Menschen sein“, beschreibt er seinen Grundsatz. Das Pielachtal kennt er bereits aus seiner Zeit als Vizedechant des Dekanats Lilienfeld.

