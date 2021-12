Abschied von Mesner Michael Resch

Er ist erst 26 Jahre, doch blickt jetzt schon auf eine lange „Dienstzeit“ zurück: Mesner Michael Resch.

Mit der ersten Adventmesse sagte der Rabensteiner seiner Pfarre Adieu. Der Grund: Er zieht um. An die Zeit in der Pfarre erinnert er sich gerne zurück, ist er doch seit seiner Erstkommunion 2003 in der Kirche aktiv. „Schon damals sprachen mich Messfeiern und kirchliche Zeremonien an“, erzählt er.

Da war es für ihn klar, dass er Ministrant werden wollte. Zehn Jahre nahm er diese Aufgabe wahr und wurde „Ober-Ministrant“. „Dann hielt ich Ministrantenstunden ab“, so Resch. In Folge durfte er als Zeremoniär bei Messen mitwirken und seit 2010 war er Mesner.

Resch: „Genau wie meine Oma Christine Hieger. Zuerst war sie mit ihrem Gatten Josef aktiv.“ Nach dessen Tod versah sie den Mesnerdienst vorerst alleine weiter, bis sie Unterstützung von Enkel Michael bekam. Seit ihrem Tod führte er den Mesnerdienst fort.

„Ein Mesner sorgt für Sauberkeit in der Kirche, richtet das Messgewand und die liturgischen Bücher her oder zündet die Kerzen an. Auch das Glockenläuten zählt zu seinen Aufgaben“, erklärt er. An seinem neuen Wohnort Loosdorf hofft er, sich wieder in der Pfarre einbringen zu können. „Ich bin nicht streng katholisch, aber ich habe Freude daran“, begründet er dies.